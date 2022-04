Voice, un progetto made in Sky TG24 per dare voce al cambiamento

Un progetto che nasce per parlare del cambiamento che stiamo vivendo e per informare sui temi più importanti dell'attualità: sostenibilità, diritti, inclusion. Dati, approfondimenti, inchieste, in brevi video da guardare direttamente sullo smartphone Condividi

Voce ai ragazzi che scendono in piazza per il clima. Alle donne che sono pagate meno degli uomini. Al cambiamento che stiamo vivendo. Voice, la nuova piattaforma digital di Sky TG24, nasce per dare voce a tutto questo: ogni giorno la redazione affronta temi di attualità in approfondimenti video disponibili sul web.

Pillole video a portata di smartphone Il video Sky TG24 presenta Voice Sul sito di Sky TG24 troverete una nuova sezione dedicata a diritti, inclusion, sostenibilità. Una piattaforma web e social dove ogni pillola video approfondisce una tematica con l'aiuto di dati, immagini e grafiche. I contenuti fanno parte di rubriche specifiche o spiegano più nel dettaglio un evento appena accaduto. Tutto ciò in un formato digitale rivolto a chi ormai è abituato ad aggiornarsi mentre è in movimento. Si può accedere ai contenuti di Voice attraverso tutte le declinazioni digitali di Sky T2G4: su voice.sky.it, dalle Instagram stories di SkyTG24, dall’HP del sito di Sky TG24, tramite smartphone e tablet.

Temi collaterali trattati in modo approfondito Non si tratta solo di analizzare i grandi fatti internazionali che stanno sconvolgendo il mondo e l'informazione, come per esempio una pandemia ancora non terminata e una guerra alle porte dell'Europa, ma di parlare dei cambiamenti che riguardano oggi la società. Cos'è il bodyshaming, come i mercati finanziari reagiscono al conflitto in Ucraina, quanto ha impattato il covid nelle carceri, che cosa vuol dire period poverty. Vengono affrontati temi divisivi, come il suicidio assistito, o argomenti complicati, come la transizione ecologica, ma in modo autorevole e giornalistico. "Ridurre la complessità. Raccontare il mondo che ci circonda. Dare le notizie. Questa è la mission di Sky TG24, da sempre", spiega il direttore Giuseppe De Bellis, "ma oggi scegliamo di farlo con questo nuovo progetto digitale. L’obiettivo è sempre lo stesso: informare. Ma con una nuova modalità di racconto. E un nuovo, appunto, Tone Of Voice".