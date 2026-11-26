La polizia, coordinata dalla Procura di Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un italiano di 52 anni per omicidio e incendio aggravati per due roghi dolosi dell'11 e del 26 ottobre scorsi in un condominio di via Piero Bottoni, dove l'uomo risiede. Nel secondo incendio è morta una donna di 83 anni per un'intossicazione da monossido di carbonio e gravi lesioni ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Svolta nel caso di Rosalba Persico, 83enne disabile morta lo scorso 26 ottobre durante un rogo nel condominio di via Piero Bottoni a Milano, dove viveva l'anziana. Ieri pomeriggio è stato arrestato per omicidio e incendio aggravati il 52enne suo vicino di casa e sospettato di aver appiccato le fiamme nello stabile in un due occasioni, l'11 e appunto il 26 ottobre, quando è stato dato alle fiamme l'appartamento al secondo piano dove abitava l'83enne. L'anziana è morta per un'intossicazione da monossido di carbonio e gravi lesioni. L'arrestato è accusato di aver cosparso di benzina il divano dall'appartamento dell'anziana, la cui porta sembra non fosse chiusa, e gli accertamenti chimici della Polizia lo hanno confermato. Era la stessa sostanza che era stata utilizzata per appiccare le fiamme ad alcune parti condominiali l'11 ottobre. Anche sui vestiti dell'uomo era stata trovata la stessa sostanza.

I sospetti del vicinato sull'uomo I condomini da subito avevano puntato il dito sul 52enne, sicuri che in entrambe le occasioni fosse stato lui ad appiccare il fuoco. "Sapevamo che sarebbe successo. Lui ci minacciava sempre di farlo", dicevano avvolti nelle coperte termiche dopo essere scampati alle fiamme, raccontando anni di persecuzioni da parte del vicino, pregiudicato e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emessa circa un anno fa, dopo l'ultima aggressione ai danni del fratello.

Le minacce di togliersi la vita del 52enne L'uomo, anche per proteggerlo dalla rabbia degli altri inquilini, il 26 ottobre era stato portato subito in Questura e lasciato andare in serata, con a disposizione un alloggio alternativo per lui, la madre e il fratello conviventi. La mattina successiva, però, aveva deciso di tornare a casa. Da lì la telefonata al 112, minacciando di voler farla finita, e il ricovero all'ospedale San Paolo, mentre proseguivano le indagini sugli incendi, coordinate dalla procura di Milano e condotte dagli investigatori della sezione omicidi della squadra mobile, con il supporto del commissariato Scalo Romana, della Polizia scientifica e dei tecnici del nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco.