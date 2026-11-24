A più di un anno dalla sua scomparsa, un corpo e uno zaino sono stati avvistati in una zona impervia del massiccio abruzzese. Attese nelle prossime ore le operazioni di recupero e gli accertamenti per confermare se si tratti del 44enne polacco svanito nel nulla a novembre dello scorso anno

Un corpo senza vita è stato individuato sul Gran Sasso, all'interno del Vallone dell'Inferno, sul versante teramano del massiccio. I resti potrebbero appartenere a Karol Brozek, l'escursionista polacco di 44 anni scomparso il 19 novembre 2025 insieme ai suoi due cani dopo essere partito da Campo Imperatore. Al momento non vi è ancora la certezza ufficiale sull'identità: per la conferma definitiva saranno indispensabili gli esami disposti dall'autorità giudiziaria. Nella stessa area sarebbe stato individuato anche uno zaino contenente dei documenti, sulla cui appartenenza si attendono però riscontri formali.

Recupero ostacolato dal maltempo e dalla zona impervia

L'avvistamento è avvenuto in un punto estremamente difficile da raggiungere, caratterizzato da ripide pareti rocciose e canaloni situati sotto il versante sud-orientale del Corno Grande. Proprio la conformazione impervia del terreno e le avverse condizioni meteorologiche hanno finora impedito alle squadre di soccorso di raggiungere e recuperare il corpo: un nuovo tentativo verrà effettuato nei prossimi giorni, non appena il meteo lo consentirà.

Oltre un anno di ricerche e speranze

La nuova battuta di ricerca nel Vallone dell'Inferno era scattata appena tre giorni fa, spinta dall'incessante determinazione di Diana, la sorella gemella di Karol, che non ha mai smesso di chiedere di continuare a cercare il fratello. Nel corso di questi 12 mesi, alcuni ritrovamenti avevano riacceso le speranze dei familiari e degli inquirenti. Il 12 dicembre 2025, uno dei due cani dell'escursionista, Pirat, era stato ritrovato ancora vivo nei pressi della seggiovia Le Fontari, a Campo Imperatore, mentre a settembre era stato recuperato un guinzaglio successivamente riconosciuto dalla famiglia come appartenente a Kraken, il secondo cane del 44enne.