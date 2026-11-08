Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vercelli, 35enne muore dopo lancio con paracadute

Cronaca

Un uomo è deceduto oggi nel campo volo di Lamporo. Secondo le prime informazioni il paracadute si sarebbe aperto solo parzialmente

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Tragedia nel pomeriggio di oggi al campo volo di via Lamporo, a Vercelli. Un uomo di 35 anni ha perso la vita durante un lancio con il paracadute.

Secondo le prime ricostruzioni, il paracadute si sarebbe aperto solo parzialmente, non lasciando scampo al giovane, che si è schiantato al suolo ed è deceduto all'istante.

L'allarme è scattato intorno alle 14.30: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine per i rilievi e per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.

Cronaca: Ultime notizie

Attachi hacker, Tajani: guardiamo a Est. Convocato Comitato sicurezza

Cronaca

Gli hacker filo-russi del gruppo Noname057 hanno messo nel mirino diverse persone, tra cui il...

Vercelli, 35enne muore dopo lancio con paracadute

Cronaca

Un uomo è deceduto oggi nel campo volo di Lamporo. Secondo le prime informazioni il paracadute si...

Bergamo, donna uccisa in casa a Palosco. Fermato uno dei figli

Cronaca

La vittima si chiamava Emilia Bianchi e aveva 71 anni. È stata trovata sul letto...

Morto il fisico Roberto Cervellati travolto da un monopattino a Roma

Cronaca

Cervellati, ex responsabile della missione italiana dell’Enea in Antartide, è deceduto al Gemelli...

Tradisce il marito, giudice le toglie la casa che lui le aveva donato

Cronaca

La vicenda risale al Natale del 2018, quando durante una cena aziendale la moglie di un dottore...

Cronaca: i più letti