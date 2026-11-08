Vercelli, 35enne muore dopo lancio con paracadute

Un uomo è deceduto oggi nel campo volo di Lamporo. Secondo le prime informazioni il paracadute si sarebbe aperto solo parzialmente

Tragedia nel pomeriggio di oggi al campo volo di via Lamporo, a Vercelli. Un uomo di 35 anni ha perso la vita durante un lancio con il paracadute.

Secondo le prime ricostruzioni, il paracadute si sarebbe aperto solo parzialmente, non lasciando scampo al giovane, che si è schiantato al suolo ed è deceduto all'istante.

L'allarme è scattato intorno alle 14.30: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine per i rilievi e per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.