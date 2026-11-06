Corruzione, ai domiciliari ex vicepresidente Regione Sicilia Armao

Il gip di Palermo ha disposto gli arresti domiciliari per Gaetano Armao, ex vicepresidente della Regione Siciliana, ex presidente della Commissione tecnica specialistica (Cts) per le autorizzazioni ambientali e marito della ex capo di gabinetto del Ministro Carlo Nordio. Il provvedimento è stato emesso oggi, 6 novembre, dal giudice Giuseppa Zampino che ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura di Palermo a seguito della fase degli interrogatori preventivi. L'ipotesi di reato contestata è corruzione.

Le mazzette

Secondo i pm di Palermo, sfruttando i suoi ruoli di esperto del presidente della Regione e di presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, attraverso il suo complice, l'avvocato Pierluigi Matta, Armao avrebbe intascato soldi da alcuni imprenditori in cambio di favori. Le mazzette sarebbero formalmente risultate compensi incassati per consulenze legali in realtà mai fatte. L'avvocato avrebbe prelevato il denaro versato con bonifici sul suo conto e l'avrebbe poi consegnato in contanti ad Armao. Le telecamere piazzate dagli inquirenti nell'auto e negli studi di Armao e Matta hanno ripreso diversi passaggi di soldi tra i due. Anche per Matta il gip ha disposto i domiciliari.