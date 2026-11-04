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Cronaca

Alluvione di Firenze, 60 anni dopo la città è davvero al sicuro?

Chiara Caleo

Chiara Caleo
©Getty

A 60 anni dall’alluvione del 1966, Firenze ricorda la tragedia che sommerse la città e il suo patrimonio artistico. Da allora sono state realizzate importanti opere di difesa, ma il rischio idraulico non è scomparso. Tra infrastrutture ancora da completare e piogge sempre più intense, quanto è sicura oggi Firenze?

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