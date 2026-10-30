Carcaterra nuovo rettore dell'Università della Sapienza di Roma

È Antonio Carcaterra, ordinario di Meccanica applicata alle macchine alla facoltà di Ingegneria, il nuovo rettore della Sapienza. È stato eletto oggi con 1920 preferenze dei docenti e 304 degli studenti battendo lo sfidante Fabio Lucidi, psicologo. Subentra alla rettrice Antonella Polimeni. Il professore assumerà la carica dal 1 dicembre 2026. "Essere Rettore della Sapienza è una sfida straordinaria e una grande responsabilità - ha detto Carcaterra - ringrazio i colleghi che hanno creduto nella possibilità di lavorare con una visione nuova, e in particolare Riccardo Faccini e Pierpaolo D'Urso, gli studenti tutti, e il personale tecnico amministrativo. Voglio ringraziare la nostra comunità universitaria per avermi scelto come interprete dei valori e della tradizione del nostro Ateneo, pubblico, plurale e aperto all'ascolto". "Esprimo le mie più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al Rettore eletto – ha aggiunto la rettrice Antonella Polimeni - sono certa che il professor Carcaterra saprà guidare il nostro Ateneo con lungimiranza ed equilibrio, conducendo la comunità della Sapienza verso traguardi sempre più ambiziosi".