Carcaterra nuovo rettore dell'Università della Sapienza di Roma

Assumerà la carica dal 1 dicembre 2026, subentrando alla rettrice Antonella Polimeni. Attualmente è direttore del Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale e docente di corsi di Mechatronics, Vehicle dynamics, Mechanical Vibrations
È Antonio Carcaterra, ordinario di Meccanica applicata alle macchine alla facoltà di Ingegneria, il nuovo rettore della Sapienza. È stato eletto oggi con 1920 preferenze dei docenti e 304 degli studenti battendo lo sfidante Fabio Lucidi, psicologo. Subentra alla rettrice Antonella Polimeni. Il professore assumerà la carica dal 1 dicembre 2026. "Essere Rettore della Sapienza è una sfida straordinaria e una grande responsabilità - ha detto Carcaterra - ringrazio i colleghi che hanno creduto nella possibilità di lavorare con una visione nuova, e in particolare Riccardo Faccini e Pierpaolo D'Urso, gli studenti tutti, e il personale tecnico amministrativo. Voglio ringraziare la nostra comunità universitaria per avermi scelto come interprete dei valori e della tradizione del nostro Ateneo, pubblico, plurale e aperto all'ascolto". "Esprimo le mie più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al Rettore eletto – ha aggiunto la rettrice Antonella Polimeni - sono certa che il professor Carcaterra saprà guidare il nostro Ateneo con lungimiranza ed equilibrio, conducendo la comunità della Sapienza verso traguardi sempre più ambiziosi".
La carriera
Attualmente Carcaterra è direttore del Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale e docente di corsi di Mechatronics, Vehicle dynamics, Mechanical Vibrations. Le sue ricerche sono rivolte allo studio teorico e applicativo in settori che includono la dinamica dei sistemi complessi e delle strutture, la meccatronica, il controllo di veicoli e droni a guida autonoma, anche mediante intelligenza artificiale. Responsabile di molti progetti di ricerca di base e industriale, ha pubblicato articoli scientifici anche sui temi della nuova frontiera, approfondendone gli aspetti filosofici e le implicazioni giuridiche. L'ultimo ingegnere a ricoprire l'incarico di Rettore della Sapienza era stato Antonio Ruberti (dal 1976 al 1987).