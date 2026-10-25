Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Molise, madre e figlio trovati morti in casa a Ururi

Cronaca

La scoperta è stata fatta questa mattina in una casa ad Ururi. I vicini da alcuni giorni non vedevano i due, lei 92 anni, lui 60. Sul posto stanno operando i Carabinieri e i Vigili del fuoco, forse omicidio-suicidio

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Tragedia a Ururi, località in Molise vicino Termoli, dove una madre di 92 anni e suo figlio di 60 sono stati trovati morti all’interno della loro abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire le cause dei due decessi.

Le indagini

Sul caso coordina le indagini la procura di Larino. Tra le ipotesi al vaglio anche quella dell’omicidio della madre, da parte del figlio, seguito dal suicidio dell'uomo. A dare l’allarme i vicini, insospettiti perché da giorni non li vedevano. A forzare la porta i vigili del fuoco. I decessi potrebbero risalire ad alcuni giorni fa. 

Cronaca: Ultime notizie

Sassari, minorenne accoltellato nella notte: arrestato 19enne

Cronaca

Una rissa scoppiata in un locale notturno: un 17enne è rimasto a terra colpito da una o più...

Cortei nelle piazze, 5mila identificati e 371 fermi: 110 minori

live Cronaca

Città blindate in tutto il Paese con tensioni e scontri in diverse piazze in una giornata, quella...

Milano, fermato ideatore Movimento 17 ottobre. Si indaga su rete

Cronaca

Il trentenne italiano di seconda generazione, giornalista freelance, è stato fermato nella tarda...

Napoli, spaccia cocaina ma è sale da cucina: pusher arrestato

Cronaca

 Vittima del raggiro un turista tedesco che aveva pagato 40 euro al pusher per avere la...

Palermo, è morto l'arcivescovo emerito Paolo Romeo

Cronaca

La camera ardente sarà allestita martedì 27 ottobre nella Cattedrale di Acireale dove alle 20 si...

Cronaca: i più letti