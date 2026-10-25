Molise, madre e figlio trovati morti in casa a Ururi

La scoperta è stata fatta questa mattina in una casa ad Ururi. I vicini da alcuni giorni non vedevano i due, lei 92 anni, lui 60. Sul posto stanno operando i Carabinieri e i Vigili del fuoco, forse omicidio-suicidio

Tragedia a Ururi, località in Molise vicino Termoli, dove una madre di 92 anni e suo figlio di 60 sono stati trovati morti all’interno della loro abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire le cause dei due decessi.

Le indagini

Sul caso coordina le indagini la procura di Larino. Tra le ipotesi al vaglio anche quella dell’omicidio della madre, da parte del figlio, seguito dal suicidio dell'uomo. A dare l’allarme i vicini, insospettiti perché da giorni non li vedevano. A forzare la porta i vigili del fuoco. I decessi potrebbero risalire ad alcuni giorni fa.