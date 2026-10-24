Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24
Le proteste attese a Milano e in altre città italiane, con il timore di nuovi disordini in piazza, dominano le prime pagine dei giornali in edicola oggi. Spazio anche ai principali temi internazionali: da Netanyahu che chiude la Cisgiordania alla vigilia del voto in Israele, alla Casa Bianca che annuncia la tregua nella città ucraina di Olenshky e ne attribuisce il merito a Melania Trump. Per lo sport, oltre al calcio c’è la Formula 1 con Kimi Antonelli che domenica potrebbe diventare campione del mondo
- “Sfida nelle piazze blindate”, è il titolo d’apertura. Ancora: “Da Milano a Roma allerta per i possibili raid. Il movimento 17 ottobre: sceglieremo altri luoghi. Cento perquisiti dalla Digos in 18 città. Piantedosi: si inizia a squarciare il velo”. Di lato: “Netanyahu chiude la Cisgiordania alla vigilia del voto” e “Ucraina, Melania ottiene la tregua nella città martire”.
- Apertura sulle proteste: “Manovre di piazza”, è il titolo. Poi: “Oggi manifestazioni autoconvocate in tutta Italia. Il Viminale schiera migliaia di agenti nelle città. Ma il ‘Movimento 17 ottobre’ annuncia: cancellati i cortei previsti, ci concentreremo a sorpresa”. Sotto: “Si alla tregua umanitaria nell’ucraina Oleshky. Trump: merito di Melania”. Nella foto grande: "Cremonini: 'Il successo, che errore i dischi non contano più niente'".
- In alto: “Città blindate, un sabato di paura in Italia e Francia”. Al centro: “Ucraina, la tregua di Melania”. Ancora: “La Casa Bianca: la first lady ha ottenuto il cessate il fuoco dal 29 ottobre a Oleshky. Il Cremlino conferma. Via libera agli aiuti umanitari nel centro assediato dai russi. Kiev: sarà un’operazione molto complessa”. Nella foto centrale: “Cisgiordania infuocata. Attacco a Hebron, uccisi due soldati e gli attentatori. Israele blinda i territori, via ai blitz”. Di lato: “Da Ascari a Kimi, la Formula1 riaccende il sogno italiano”.
- In alto: “L’obiettivo di Malagò: ‘L’Italia deve tornare al Mondiale e vincerlo’”. Nela foto centrale: “La sera a Roma con il cinema in Festa”. Accanto: “Fermi preventivi chat e depistaggi, la sfida delle piazze”. Spazio anche alla protesta dei tir nel Sud Italia: “Tir, stop ai blocchi autostradali ma danni per oltre 400 milioni”.
- Apertura sulla Formula 1: “Tutti per Kimi. Parte la volata mondiale di Antonelli. Dalle 23 la pole di Austin per conquistare subito il titolo che in Italia manca da 73 anni”. In alto: “Max e Gasp, le leggi del gol. L’ossessione del risultato di Allegri contro l’aggressività di Gasperini”. Di lato: “Il Toro in volo”.
- “Piano Gaza”, è il titolo principale. Ancora: “Hebron, due palestinesi aprono il fuoco a un check-point e vengono uccisi, morti anche due soldati israeliani. A pochi giorni dal voto la reazione di Netanyahu è feroce: case abbattute e cinque minuti per sfollarle, sigillata l’intera Cisgiordania. La Palestina ormai è un’unica Striscia”. Sotto: “La sfida delle piazze liquide”.