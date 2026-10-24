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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24

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Le proteste attese a Milano e in altre città italiane, con il timore di nuovi disordini in piazza, dominano le prime pagine dei giornali in edicola oggi. Spazio anche ai principali temi internazionali: da Netanyahu che chiude la Cisgiordania alla vigilia del voto in Israele, alla Casa Bianca che annuncia la tregua nella città ucraina di Olenshky e ne attribuisce il merito a Melania Trump. Per lo sport, oltre al calcio c’è la Formula 1 con Kimi Antonelli che domenica potrebbe diventare campione del mondo

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La protesta dei Tir in Calabria contro il caro carburante proclamata da Fedralog, la Federazione regionale della logistica, che andrà avanti sino al 20, 16 ottobre 2026 I camion si posizionano ai lati delle strade senza attuare veri e propri blocchi, sotto il controllo delle forze dell'ordine. I disagi alla circolazione comunque non mancano a causa del restringimento della carreggiata ANSA / Luigi Salsini

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 ottobre: la rassegna stampa

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