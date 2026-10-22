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Incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma, traffico in tilt

Cronaca

Nell'incidente avvenuto in carreggiata interna, in corrispondenza del km 18,100, nei pressi dello svincolo di Labaro, sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un'auto

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Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sul Grande Raccordo Anulare di Roma, in carreggiata interna, in corrispondenza del km 18,100, nei pressi dello svincolo di Labaro. Nell'incidente, riferisce Anas, sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un'auto. La circolazione risulta bloccata sulla rampa di uscita dalla complanare in corrispondenza dello svincolo di Labaro, al fine di consentire l'intervento dei soccorsi e la messa in sicurezza dell'area. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

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