Per la giornata odierna, giovedì 22 ottobre, è stato emesso un nuovo bollettino di allerta meteo da parte degli esperti del Dipartimento della Protezione Civile. Di base la situazione, a livello meteo, vedrà nelle prossime ore un miglioramento generalizzato delle condizioni su gran parte dell'Italia anche se persistono residue piogge e acquazzoni specie sul Nord-Est e sulle regioni del medio-basso versante adriatico. La tregua, dicono i meteorologi, non durerà comunque molto perchè un nuovo impulso perturbato si sta già muovendo tra le Isole Britanniche e la Francia.

L'allerta arancione in Friuli

Tornando al nostro Paese, le previsioni per oggi vedono il passaggio di una perturbazione che può portare fenomeni temporaleschi anche intensi e violenti. La Protezione Civile, come segnala "ilmeteo.it", ha emesso per la giornata di oggi un'allerta meteo arancione di "moderata criticità per rischio idrogeologico". Indica un pericolo per fenomeni meteo intensi e diffusi, con possibili danni a strutture e infrastrutture, interruzioni di servizi o strade, e potenziali rischi per la sicurezza delle persone, comprese conseguenze gravi. In particolare questo avviso riguarda solamente il Friuli Venezia-Giulia nelle zone del Bacino del Livenza e del Lemene, oltre che del Bacino montano del Tagliamento e del Torre.

L'allerta gialla

Non è tutto perchè è stata diramata anche un'allerta meteo gialla, valevole sempre per oggi, giovedì 22 ottobre, che riguarda da vicino tre regioni ed alcune aree specifiche dei loro territori. Si tratta, ancora, di Friuli Venezia Giulia per quanto concerne il Bacino dell'Isonzo e la Pianura di Udine e Gorizia, il Trentino Alto Adige per la provincia Autonoma di Trento ed il Veneto nell'area della Pianura orientale e dei Bacini Livenza, Lemene oltre che la Pianura tra Livenza e Piave. E' stata emessa, infine, anche un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che riguarda la Campania (Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele), il Friuli Venezia Giulia (Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia) ma anche la Lombardia (Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali ed il Trentino Alto Adige (Provincia Autonoma di Trento).