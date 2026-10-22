Tre persone, cittadini di nazionalità turca, sono state soccorse nella serata di ieri, 21 ottobre, dopo essere rimasti bloccati con la loro auto nel guado del torrente Meduna, a Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda, in provincia di Pordenone. I tre avevano ignorato il divieto di accesso segnalato per l'area, chiusa da una sbarra. L'allarme è scattatoquando erano le 19.30.

I soccorsi

Per intervenire è stata necessaria la presenza dei vigili del fuoco di Spilimbergo, supportati dai soccorritori fluviali dei comandi di Pordenone e Udine, anche perchè il corso d'acqua si era particolarmente ingrossato e la vettura su cui erano a bordo le tre persone era semi sommersa. I tre occupanti si erano comunque rifugiati su un isolotto in mezzo al torrente con il livello dell' acqua che si stava pericolosamente alzando. I soccorritori fluviali li hanno raggiunti a bordo di un gommone da rafting, affrontando la forte corrente, e li hanno messi in sicurezza. L'elicottero del 118, specializzato nei soccorsi non sanitari e con tecnico del Soccorso Alpino a bordo, ha poi provveduto a recuperare le tre persone con il verricello, trasportandole in un luogo sicuro.