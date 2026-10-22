Maltempo in Friuli, salvate tre persone che volevano guadare torrente in autoCronaca
L'intervento dei soccorritori si è reso necessario dopo che i tre erano rimasti bloccati con la loro auto nel guado del torrente Meduna, a Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda, in provincia di Pordenone. I tre avevano ignorato il divieto di accesso segnalato per l'area, chiusa da una sbarra
Tre persone, cittadini di nazionalità turca, sono state soccorse nella serata di ieri, 21 ottobre, dopo essere rimasti bloccati con la loro auto nel guado del torrente Meduna, a Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda, in provincia di Pordenone. I tre avevano ignorato il divieto di accesso segnalato per l'area, chiusa da una sbarra. L'allarme è scattatoquando erano le 19.30.
I soccorsi
Per intervenire è stata necessaria la presenza dei vigili del fuoco di Spilimbergo, supportati dai soccorritori fluviali dei comandi di Pordenone e Udine, anche perchè il corso d'acqua si era particolarmente ingrossato e la vettura su cui erano a bordo le tre persone era semi sommersa. I tre occupanti si erano comunque rifugiati su un isolotto in mezzo al torrente con il livello dell' acqua che si stava pericolosamente alzando. I soccorritori fluviali li hanno raggiunti a bordo di un gommone da rafting, affrontando la forte corrente, e li hanno messi in sicurezza. L'elicottero del 118, specializzato nei soccorsi non sanitari e con tecnico del Soccorso Alpino a bordo, ha poi provveduto a recuperare le tre persone con il verricello, trasportandole in un luogo sicuro.
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