Maltempo, a Jesolo morto un militare travolto da un albero

Il 46enne stava percorrendo il tragitto verso Padova, dove presta servizio, quando una parte del tronco dell’albero ha ceduto e si è abbattuta sul tetto della sua auto. Nella notte disagi nel Crotonese lungo la Ss107. Danni e smottamenti sul versante occidentale dell'isola d'Elba, a Portoferraio cumuli di pioggia fino a 143 millimetri. Terminata l’allerta arancione in Liguria, resta gialla solo sul Levante ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Non è ancora del tutto passato il maltempo che nei giorni scorsi ha colpito diverse zone d’Italia (LE PREVISIONI). Stamattina a Jesolo, nel Veneziano, un militare 46enne è morto dopo essere stato travolto da un albero mentre si trovava in auto per andare al lavoro. Nella notte temporali, danni e disagi da Nord a Sud, dalla Liguria fino alla Toscana e alla Calabria. Per la giornata di oggi la Protezione Civile aveva emesso l’allerta arancione per sei regioni, ma in alcuni territori è già terminata.

La morte del militare a Jesolo Dalle prime informazioni, il militare morto nel Veneziano stava percorrendo il tragitto da Cavallino-Treporti verso Jesolo per raggiungere Padova, dove presta servizio, e iniziare il turno di lavoro. Mentre era in auto, a causa del maltempo una parte del tronco dell’albero ha ceduto e si è abbattuta sul tetto della sua macchina. Il lato guida dove il 46enne, originario della provincia di Cagliari e residente a Cavallino Treporti, era al volante, risulta sfondato e l'auto, successivamente, si sarebbe scontrata anche con un altro albero più avanti. Per stabilire la dinamica dei fatti, e se il decesso sia stato effettivamente causato dall'impatto contro l'albero, è in corso un'indagine disposta dalla procura di Venezia, mentre sono stati disposti la rimozione e il sequestro dell'intero albero. Approfondimento Maltempo, dai bollettini ai colori: come funziona il sistema allerte

In Calabria Ss107 chiusa al traffico Piogge intense questa notte anche nel Crotonese, con i Vigili del fuoco impegnati a soccorrere diversi automobilisti in difficoltà. Numerose autovetture sono rimaste in panne lungo la Ss107 "Silana Crotonese", nel tratto compreso tra il bivio di Altilia e quello di Belvedere Spinello. A causa della presenza di detriti in carreggiata il traffico è rimasto bloccato al chilometro 111,600, a Santa Severina (Crotone). Inoltre a causa delle abbondanti piogge è stato registrato un cedimento strutturale sulla Sp30 che collega l'abitato di Belvedere Spinello alla Statale 107: una vasta voragine si è aperta a lato della carreggiata, provocandone il crollo. La Provincia di Crotone ha disposto la chiusura totale dell'arteria stradale al traffico. Il Comune di Belvedere Spinello è raggiungibile attraverso la Strada provinciale 29 che, però, presenta diversi problemi per la presenza di buche e detriti. Critica la situazione nella parte a valle nella zona industriale di Polligrone e Barretta. L'area risulta inondata e invasa dal fango. L'acqua e i detriti hanno sommerso serre agricole e i piazzali delle strutture aziendali, preannunciando danni ingenti per le attività produttive locali. Leggi anche Treni Roma-Napoli, linea interrotta per una frana causata dal maltempo

Danni e smottamenti all'isola d'Elba Stamattina intanto è tornato il sereno sull'isola d'Elba, ma sono state fortissime le piogge che si sono riversate ieri e nella tarda serata di ieri (oltre 120 mm) soprattutto sul versante occidentale, causando alcune criticità in particolare nelle località di Pomonte, Patresi e Sant'Andrea, nella zona di Marciana Marina (Livorno), dove si sono registrati danni, smottamenti specie sulle zone costiere, crolli di qualche muretto e disagi alla viabilità. Sulla strada provinciale 25, segnalano i carabinieri di Portoferraio, si è verificato uno smottamento che ha reso necessaria la chiusura al traffico del tratto compreso tra Patresi e Colle d'Orano, con l'intervento dei Vigili del fuoco. Alcune criticità si sono verificate anche lungo la strada della Costarella, tra Marciana e Marciana Marina, dove il rischio di esondazione di un fosso ha determinato la temporanea interruzione della circolazione. A Patresi, dove c'erano due metri d'acqua si è formata una spiaggia di sabbia, ghiaia e detriti portati giù dal fosso del Bollero che ora permette di andare a piedi dalla punta del molo alla punta del Pozzali, mentre lo scalo delle barche è completamente interrato. "In 65 anni che sono qui non ho mai visto una cosa simile", ha detto all’Ansa Vincenzo Anselmi, che lavora in un hotel di località Patresi. Vedi anche Nubifragio all'Elba, vasti allagamenti nella zona di Cavo

A Portoferraio cumuli di pioggia fino a 143 millimetri Notte abbastanza tranquilla anche a Portoferraio (Livorno) dopo la fine dell'allerta meteo arancione diramata dalla sala regionale della Protezione civile della Toscana su tutto l'Arcipelago dalle 18 alle 24 di ieri. "Siamo stati abbastanza fortunati rispetto a quello che è successo in altre località elbane, ma la dimensione dell'allerta meteo è stata comunque impegnativa per i nostri uomini", ha detto il sindaco di Portoferraio, Tiziano Nocentini. Durante l'allerta, sul capoluogo elbano sono stati comunque rilevati dalla stazione pluviometrica di Bagnaia cumulati di 103 mm di pioggia, con un picco di 40 mm, mentre la stazione di San Martino ha rilevato un cumulato di 143 mm con un picco di 54,5 mm. L'unico problema riscontrato è stato in via Cacciò, sulla strada a quattro corsie, dove nei momenti più intensi di pioggia sono saltati alcuni tombini, costringendo la polizia locale ad alcune chiusure del traffico che si sono protratte per circa un'ora. Leggi anche Nuoro, bomba d’acqua e allagamenti a Siniscola, Posada e Orosei