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Treni Roma-Napoli, linea interrotta per una frana causata dal maltempo

Cronaca
©IPA/Fotogramma

La circolazione dei treni risulta attualmente bloccata con possibili disagi e ripercussioni sui collegamenti e sui passeggeri. La conferma dell'interruzione è arrivata anche attraverso i canali ufficiali di Trenitalia, che ha riferito che i treni Intercity e Regionali potranno subire cancellazioni, limitazioni di percorso e ritardi

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La linea ferroviaria tra Roma e Napoli è stata interrotta a seguito di una frana provocata dal maltempo. La circolazione dei treni risulta attualmente bloccata nel tratto tra Sezze Romano e Priverno con possibili disagi e ripercussioni sui collegamenti e sui passeggeri. La conferma dell'interruzione è arrivata anche attraverso i canali ufficiali di Trenitalia, che ha riferito che i treni Intercity e Regionali potranno subire cancellazioni, limitazioni di percorso e ritardi. 

Lo stop alla circolazione Roma-Napoli

Previsto, inoltre, l'instradamento di alcuni convogli sul percorso alternativo via Cassino. Come riferisce il Corriere della Sera, sono molti gli Intercity oggetto di variazioni: alle 8 del mattino si contano 9 treni coinvolti, tra Torino, Roma, Salerno, Reggio Calabria, Catania e Palermo, con ritardi a cascata che hanno avuto conseguenze anche su altri Regionali. La sospensione ha suscitato le proteste di alcuni viaggiatori, che hanno lamentato la mancata comunicazione dell'interruzione e delle successive modifiche al servizio. “Nessuno ci ha detto che la linea era stata interrotta, né che sarebbero state soppresse delle fermate”, hanno detto i passeggeri citati dal Corriere.

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