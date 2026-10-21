Previsioni meteo, oggi allerta arancione in 6 regioni: ecco dove

In alcuni Comuni campani è stata decisa la sospensione delle lezioni. Si tratta di diversi centri nelle province di Napoli, Salerno, Caserta, Benevento e Avellino. Fra questi ci sono, oltre ai capoluoghi, Casamicciola Terme, Pozzuoli, Bacoli, Torre Annunziata, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Giugliano, Melito, Mugnano e Villaricca.

Stop alle scuole anche ad Anzio (nel Lazio).

A La Spezia il sindaco e presidente della Provincia Pierluigi Peracchini ha firmato un'ordinanza, in vigore fino alle 14 di oggi, disponendo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli istituti superiori di tutta la provincia, degli istituti universitari e dei centri di formazione professionale. Sospesi i servizi per l'infanzia anche educativi e ricreativi, chiusi i centri aggregativi per minori, anziani e disabili, i parchi e i cimiteri. Scuole aperte invece a Genova.

Nell'Alessandrino è stata decisa la chiusura delle scuole a Silvano d'Orba, Cassinelle, Molare, Bosio, Gavi, Arquata Scrivia, Castelletto d'Orba, Tagliolo Monferrato, Rocca Grimalda e Cremolino.

Vedi anche: Ancora maltempo sull'Italia, danni da Nord a Sud: doppia tromba d’aria a Marsala. FOTO