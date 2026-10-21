Previsioni meteo, oggi allerta arancione in 6 regioni: ecco dove

Introduzione
La perturbazione atlantica che ha continuato a muoversi progressivamente verso Levante, portando piogge e temporali sui settori nord-occidentali, è in estensione al resto del Centro-Nord e a parte del Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha quindi emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse (LE PREVISIONI).
Quello che devi sapere
Le allerte arancioni e gialle di mercoledì 21 ottobre
Sulla base dei fenomeni previsti, per la giornata di oggi, mercoledì 21 ottobre, è stata valutata l’allerta arancione in Liguria e su parte di Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Campania. È stata invece stabilita un’allerta gialla in Trentino-Alto Adige, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e su alcuni settori di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio e Campania.
Per approfondire: Maltempo, dai bollettini ai colori: come funziona il sistema delle allerte
Scuole chiuse in diverse regioni
In alcuni Comuni campani è stata decisa la sospensione delle lezioni. Si tratta di diversi centri nelle province di Napoli, Salerno, Caserta, Benevento e Avellino. Fra questi ci sono, oltre ai capoluoghi, Casamicciola Terme, Pozzuoli, Bacoli, Torre Annunziata, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Giugliano, Melito, Mugnano e Villaricca.
Stop alle scuole anche ad Anzio (nel Lazio).
A La Spezia il sindaco e presidente della Provincia Pierluigi Peracchini ha firmato un'ordinanza, in vigore fino alle 14 di oggi, disponendo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli istituti superiori di tutta la provincia, degli istituti universitari e dei centri di formazione professionale. Sospesi i servizi per l'infanzia anche educativi e ricreativi, chiusi i centri aggregativi per minori, anziani e disabili, i parchi e i cimiteri. Scuole aperte invece a Genova.
Nell'Alessandrino è stata decisa la chiusura delle scuole a Silvano d'Orba, Cassinelle, Molare, Bosio, Gavi, Arquata Scrivia, Castelletto d'Orba, Tagliolo Monferrato, Rocca Grimalda e Cremolino.
Vedi anche: Ancora maltempo sull'Italia, danni da Nord a Sud: doppia tromba d’aria a Marsala. FOTO
Le previsioni di oggi al Nord
Oggi, 21 ottobre, tempo instabile o molto instabile al Nord, con piogge - anche forti - sui settori alpini e prealpini. Precipitazioni previste anche in pianura. Venti forti di scirocco e temperature massime comprese fra i 17-19°C di diverse città e i 23°C di Bologna.
Vedi anche: Maltempo Liguria, allerta arancione. Danni nel Savonese. VIDEO
Le previsioni di oggi al Centro
Al centro piogge e temporali su Toscana, Lazio e Umbria. Tempo più asciutto sui settori adriatici e nubi sparse con qualche precipitazione in Sardegna. Valori massimi compresi tra i 17-18°C di Perugia, Campobasso e L'Aquila e i 25°C di Pescara.
Vedi anche: Maltempo in Sardegna, allagamenti nel Nuorese. VIDEO
Le previsioni di oggi al Sud
Piogge intense sulla Campania, più moderate sul resto delle regioni meridionali. Qualche schiarita sulla Sicilia, dove comunque il tempo sarà instabile. Temperature massime comprese fra i 19 e i 25 gradi su gran parte delle città.
Le allerte arancioni per rischio temporali di mercoledì 21 ottobre
Moderata criticità per rischio temporali / Allerta Arancione:
- Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Padani di Levante;
- Piemonte: Scrivia, Belbo e Bormida.
Le allerte arancioni per rischio idrogeologico di mercoledì 21 ottobre
Moderata criticità per rischio idrogeologico / Allerta Arancione:
- Campania: Alta Irpinia e Sannio, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
- Friuli Venezia Giulia: Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre;
- Lazio: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Bacini di Roma;
- Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente;
- Veneto: Alta pianura trevigiana occidentale - Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna, Prealpi trevigiane - Bacino Livenza, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino - Bacino Piave, Alta pianura trevigiana orientale - Bacino Livenza, Feltrino - Bacino Cismon, Prealpi trevigiane - Bacino Piave, Alpago Cansiglio - Bacino Piave, Pedemontana e alta pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni - Bacini Brenta Bacchiglione Agno.
Le allerte gialle per rischio idraulico di mercoledì 21 ottobre
Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta Gialla:
- Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
- Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
- Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale;
- Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;
- Lazio: Bacini Costieri Sud;
- Piemonte: Scrivia, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale;
- Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento;
- Veneto: Pianura centro meridionale e Bassa padovana - Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Pedemontana e alta pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni - Bacini Brenta Bacchiglione Agno.
Le allerte gialle per rischio temporali di mercoledì 21 ottobre
Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta Gialla:
- Abruzzo: Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno;
- Basilicata: Basi-A1, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C;
- Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
- Lombardia: Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Appennino pavese, Pianura centrale;
- Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;
- Piemonte: Pianura settentrionale;
- Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica;
- Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie;
- Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia;
- Umbria: Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia.
Le allerte gialle per rischio idrogeologico di mercoledì 21 ottobre
Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:
- Abruzzo: Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno;
- Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
- Campania: Basso Cilento, Tanagro, Piana Sele e Alto Cilento, Tusciano e Alto Sele;
- Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese;
- Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;
- Lazio: Bacino Medio Tevere, Aniene, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord;
- Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante;
- Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Alta pianura orientale
- Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;
- Piemonte: Scrivia, Valle Tanaro, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale;
- Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica;
- Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie;
- Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia;
- Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento;
- Veneto: Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico, Pianura centro meridionale e Bassa padovana - Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Pianura centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura orientale - Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna.
Leggi anche: Maltempo, tornado a Marsala e Petrosino: morto uno dei feriti più gravi