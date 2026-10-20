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Nuoro, bomba d’acqua e allagamenti a Siniscola, Posada e Orosei

Cronaca

Il maltempo ha reso necessaria l’evacuazione di alcune abitazioni. Sul posto sono sono operative quattro squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da unità specializzate nel soccorso fluviale e alluvionale

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Una violenta bomba d’acqua ha interessato i comuni di Siniscola, Posada e Orosei, in provincia di Nuoro, causando allagamenti stradali e rendendo necessaria l’evacuazione di alcune abitazioni situate al piano terra. Sul posto sono sono operative quattro squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da unità specializzate nel soccorso fluviale e alluvionale. Ulteriori squadre, attrezzate per affrontare le emergenze legate agli eventi alluvionali e provenienti dai Comandi di Sassari e Cagliari, hanno raggiunto l’area colpita per potenziare il dispositivo di soccorso. In questa fase, le operazioni sono concentrate prioritariamente sulla messa in sicurezza delle persone e sulla gestione delle situazioni di maggiore criticità. L’emergenza richiede un impegno significativo da parte dei soccorritori: al momento si registrano poco meno di un centinaio di interventi ancora in coda, a conferma dell’elevato numero di richieste di assistenza legate all’ondata di maltempo. Le squadre dei Vigili del Fuoco proseguono le attività sul territorio per fronteggiare le conseguenze degli allagamenti e garantire la sicurezza della popolazione.

 

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