Maltempo, domani allerta arancione in Liguria e gialla in 6 regioni

Dopo i temporali di ieri e quelli della notte che hanno lambito le coste di centro ponente, con cumulate giornaliere di 135mm a Genova Sant'Ilario e stime ben superiori a 200 mm nel mare antistante il capoluogo ligure, breve tregua dal maltempo questo pomeriggio in Liguria. Ma domani una vasta depressione tra Francia e Inghilterra porterà un nuovo peggioramento, esteso e strutturato, con fenomeni temporaleschi stazionari e persistenti associati a quantitativi abbondanti sul centro della regione. I temporali saranno accompagnati da piogge diffuse che daranno luogo a cumulate elevate su tutte le zone di allerta, con intensità almeno moderata.

Per questo Arpal ha emesso una nuova allerta arancione che scatterà sul centro ponente della Liguria dalle 7 di domani fino alla mezzanotte. "Il contrasto fra scirocco e tramontana - spiegano gli esperti - sarà la causa della stazionarietà dei fenomeni temporaleschi a causa dei quali in alcune zone della regione potrebbe piovere per oltre 15 ore consecutive". I venti da Sud-Est saranno di burrasca sul centro-Levante e favoriranno un deciso aumento del moto ondoso con mare agitato e possibili mareggiate su tutte le coste dal pomeriggio. "L'allerta arancione per temporali segnala la possibilità di temporali forti, capaci di riversare molta pioggia in poco tempo: quando sono organizzati e persistenti restano a lungo sulla stessa zona, con importanti effetti al suolo. Sono fra i fenomeni meteo più pericolosi, a cui prestare la massima attenzione", ha sottolineato Arpal.

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