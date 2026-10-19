Maltempo, domani allerta arancione in Liguria e gialla in 6 regioni

Introduzione
Piogge diffuse anche abbondanti, temporali locali, vento e calo delle temperature. Domani, martedì 20 ottobre, e mercoledì, l'Italia sarà investita da un'estesa perturbazione atlantica. Martedì il maltempo colpirà soprattutto le regioni del Nord-Ovest, in particolare la Liguria e il Piemonte, e il versante tirrenico. La Protezione Civile ha disposto l'allerta arancione in alcune zone della Liguria e gialla in Toscana, Sardegna, Emilia-Romagna, Piemonte, Lazio, Umbria e zone della Liguria.
Quello che devi sapere
Venti intensi di Libeccio e mareggiate
Visto il progressivo avanzamento del fronte, le precipitazioni si estenderanno a quasi tutto il territorio nazionale. Un'attenzione particolare andrà rivolta alle regioni tirreniche. I venti andranno a disporsi dai quadranti occidentali e sud-occidentali: le intense correnti di Libeccio che soffieranno a oltre 40 km/h potranno generare delle mareggiate lungo le coste esposte di Liguria e Toscana con onde alte fino a 3-4 metri.
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Allerta arancione in Liguria
Dopo i temporali di ieri e quelli della notte che hanno lambito le coste di centro ponente, con cumulate giornaliere di 135mm a Genova Sant'Ilario e stime ben superiori a 200 mm nel mare antistante il capoluogo ligure, breve tregua dal maltempo questo pomeriggio in Liguria. Ma domani una vasta depressione tra Francia e Inghilterra porterà un nuovo peggioramento, esteso e strutturato, con fenomeni temporaleschi stazionari e persistenti associati a quantitativi abbondanti sul centro della regione. I temporali saranno accompagnati da piogge diffuse che daranno luogo a cumulate elevate su tutte le zone di allerta, con intensità almeno moderata.
Per questo Arpal ha emesso una nuova allerta arancione che scatterà sul centro ponente della Liguria dalle 7 di domani fino alla mezzanotte. "Il contrasto fra scirocco e tramontana - spiegano gli esperti - sarà la causa della stazionarietà dei fenomeni temporaleschi a causa dei quali in alcune zone della regione potrebbe piovere per oltre 15 ore consecutive". I venti da Sud-Est saranno di burrasca sul centro-Levante e favoriranno un deciso aumento del moto ondoso con mare agitato e possibili mareggiate su tutte le coste dal pomeriggio. "L'allerta arancione per temporali segnala la possibilità di temporali forti, capaci di riversare molta pioggia in poco tempo: quando sono organizzati e persistenti restano a lungo sulla stessa zona, con importanti effetti al suolo. Sono fra i fenomeni meteo più pericolosi, a cui prestare la massima attenzione", ha sottolineato Arpal.
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Scuole chiuse a Genova e in altre città
Le scuole di ogni ordine e grado di Genova resteranno quindi chiuse martedì 20 ottobre 2026 per effetto dell’allerta meteo arancione. La decisione è stata presa nel pomeriggio dal Centro operativo comunale (Coc), riunito al Matitone, sulla base delle previsioni dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (Arpal) e delle condizioni del territorio, già provato dalle abbondanti precipitazioni del fine settimana, soprattutto nella zona orientale della città. La sospensione riguarda esclusivamente le attività didattiche: gli istituti rimarranno aperti per le funzioni amministrative. Il Coc ha inoltre chiarito che il provvedimento è definitivo e non sarà sottoposto a ulteriori valutazioni. Misure analoghe sono state adottate o sono in fase di definizione in altri Comuni liguri interessati dall’allerta, tra cui Bogliasco, Alassio e Finale Ligure.
Allerta gialla in Toscana
La sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla per temporali forti sulla Toscana centro-occidentale e sull’Arcipelago, valida dalle 15 fino alla mezzanotte di martedì 20 ottobre. A comunicarlo è stato il presidente della Regione, Eugenio Giani, sui social. Le prime precipitazioni sono attese nel pomeriggio, ma sarà soprattutto dalla sera che i fenomeni potrebbero diventare più frequenti e intensi. Sull’Arcipelago, lungo la costa e nelle aree occidentali limitrofe sono possibili temporali localmente violenti, accompagnati da nubifragi e forti raffiche di vento. Il peggioramento potrebbe proseguire anche nella giornata di mercoledì 21 ottobre, quando è attesa la fase più intensa della perturbazione.
Il bollettino della Protezione Civile
Oltre a Liguria e Toscana, per martedì 20 ottobre sono previste criticità meteo anche in diverse regioni italiane.
In Emilia-Romagna l’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico riguarderà soprattutto le aree appenniniche e collinari, oltre alla pianura e alle zone del Piacentino e del Parmense. In Lazio sono segnalate criticità per temporali in gran parte del territorio regionale, compresi Roma, il bacino del Tevere e le zone appenniniche; sui bacini costieri settentrionali è prevista anche un’allerta per rischio idraulico.
In Umbria l’allerta gialla per temporali interesserà tutte le principali aree regionali, dal bacino del Tevere al Trasimeno, fino ai settori del Nera e del Chiascio. In Sardegna, invece, le zone interessate comprendono l’Iglesiente, il Campidano, i bacini del Flumendosa-Flumineddu e il Logudoro. Un’allerta gialla per rischio idrogeologico è prevista anche in Piemonte, nelle aree dello Scrivia, della Valle Tanaro, del Toce, della Valsesia, del Cervo-Chiusella e del Belbo-Bormida. In Liguria, al di fuori delle zone interessate dall’allerta arancione, il livello di allerta gialla per rischio idrogeologico riguarderà i bacini marittimi di Ponente e di Levante.
Le previsioni per martedì 20 ottobre
Martedì al Nord è atteso un deciso peggioramento, con piogge intense e temporali che interesseranno soprattutto Liguria, Piemonte e Lombardia occidentale. Al Centro le condizioni meteo peggioreranno in Toscana, dove sono previste precipitazioni e rovesci dalla sera, mentre sulle altre regioni si alterneranno nubi e schiarite. Al Sud il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con deboli piogge lungo le coste ioniche della Calabria e nella Sicilia orientale. I venti saranno moderati, con raffiche fino a 60 km/h.
Le previsioni per mercoledì 21 ottobre
Nella giornata di mercoledì la perturbazione attraverserà l'Italia portando maltempo diffuso al Nord, dove sono attese piogge abbondanti, particolarmente intense sul Levante ligure e nelle aree del Triveneto. Anche al Centro prevarrà l'instabilità, con precipitazioni e temporali soprattutto sulle regioni tirreniche, accompagnati da forti venti meridionali e mari molto mossi. Al Sud sono previste piogge diffuse, rovesci e temporali localmente intensi, in particolare tra Campania e Calabria. I venti soffieranno da moderati a forti, con raffiche fino a 58 km/h e mari mossi.
Le previsioni per giovedì 22 ottobre
Giovedì la perturbazione si allontanerà gradualmente dalla Penisola, favorendo il ritorno del sole su gran parte del Nord, dove resteranno possibili alcune piogge residue in Friuli-Venezia Giulia. Al Centro sono attese ampie schiarite, anche se tra Abruzzo e Molise potranno persistere deboli precipitazioni. I venti saranno ancora forti e i mari molto mossi. Al Sud prevarrà il bel tempo, con cieli poco nuvolosi e qualche residuo piovasco sul Salento. Le raffiche potranno raggiungere i 46 km/h.
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