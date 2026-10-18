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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24

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Nei quotidiani di oggi ampio spazio è dedicato agli scontri avvenuti in diverse città italiane, in particolare a Milano in piazza Duomo. Tra le altre notizie, si rende conto anche della decisione di Donald Trump di fermare le sanzioni a Mosca e del rientro di Papa Leone XIV in Vaticano dopo l’operazione e il ricovero

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