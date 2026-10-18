Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24
Nei quotidiani di oggi ampio spazio è dedicato agli scontri avvenuti in diverse città italiane, in particolare a Milano in piazza Duomo. Tra le altre notizie, si rende conto anche della decisione di Donald Trump di fermare le sanzioni a Mosca e del rientro di Papa Leone XIV in Vaticano dopo l’operazione e il ricovero
- L’apertura del Corriere della Sera di oggi, domenica 18 ottobre, è dedicata a quanto avvenuto nel capoluogo lombardo: “Milano, guerriglia in piazza Duomo”, scrive il quotidiano di via Solferino. Sotto spazio anche per la decisione di Trump di sospendere le sanzioni alla Russia e per il rientro del Papa in Vaticano dopo l’operazione al polmone.
- La Repubblica dedica l’apertura odierna alla manifestazione di ieri a Roma, dove il segretario della Cgil Landini ha annunciato lo sciopero generale il 20 novembre. Spazio poi anche agli scontri a Milano, Torino e Bologna, al Pontefice che ritorna a San Pietro e allo stop alle sanzioni contro la Russia da parte di Trump.
- Anche l'apertura de La Stampa è dedicata alle violenze di ieri, con particolare attenzione a quanto avvenuto a Torino. Tra le altre notizie, anche in questo caso, spazio ai rapporti tra Washington e Mosca e alle condizioni di salute di Leone XIV.
- Le violenze di ieri a Milano occupano l'apertura anche de il Messaggero, che titola: "Guerriglia a Milano, devstazione e feriti. Meloni: no ambiguità". Di spalla poi il calcio, con la Roma che torna alla vittoria, e spazio anche per il rientro del Papa in Vaticano.
- La Gazzetta dello Sport dedica invece la sua apertura alla Serie A, con l'Inter che supera il Bologna e torna a vincere dopo la sconfitta in Champions League. Tre punti anche per la Roma, che batte il Genoa, mentre il ko a Venezia apre la "crisi Napoli"
- La vittoria dei nerazzurri a Bologna è l'apertura anche del Corriere dello Sport, che titola: "Inter a reazione". Spazio anche per la vittoria della Roma, che batte 2-0 il Genoa grazie a Castro e Lulli, e per la sconfitta del Napoli a Venezia.
- L'apertura di Tuttosport è invece dedicata alla Juventus, che oggi sfida la Lazio, e alle parole di Luciano Spalletti: "Ci vogliono nelle sabbie mobili, ma noi siamo sulla strada giusta". E poi le notizie sul futuro dello stadio del Torino, con l'ultimatum del sindaco a Cairo.
- Il quotidiano diretto da Vittorio Feltri dedica la sua apertura a quanto avvenuto ieri in Duomo, titolando: "Guerriglia rossa a Milano". Spazio anche per il ritorno di Leone XIV in Vaticano dopo l'operazione al polmone.
- Il quotidiano economico ha in apertura le notizie relative al Bitcoin, che "recupera trainato dai tassi". Spazio anche alle trattative in Europa sul costo dell'energia e la flessibilità.
- L'apertura del Fatto Quotidiano è invece dedicata ai rapporti tra l'Italia e l'Ucraina: "Meloni tifa Kiev, purché non chieda 70 miliardi", scrive il giornale diretto da Marco Travaglio.
- Libero dedica invece la sua apertura a quanto avvenuto ieri in diverse città italiane, titolando: "Scemenza generale". Spazio poi al caro energia, con la notizia "Bollette meno care: ecco quanto si risparmia".
- Domani apre la sua edizione odierna con la manifestazione di ieri a Roma contro la prossima Legge di Bilancio: "Manovra, sfida di Landini a Meloni: "Fa schifo, ora sciopero generale", si legge.
- L'edizione del weekend del Foglio dedica spazio a diverse notizie: una lettera di un agente che scrive "siamo dalla stessa parte", le parole di Zelensky al Consiglio europeo, e anche le decisioni del governo per la prossima Legge di Bilancio.
- "Da Parigi a Milano, città in fiamme" è l'apertura odierna de La Nazione. Spazio anche allo sciopero generale annunciato dalla Cgil e al rientro di Papa Leone XIV a San Pietro.
- Infine, il Manifesto dedica la sua apertura alle manifestazioni e proteste avvenute in Francia e in altri Paesi: "La bella stagione", titola il quotidiano. Sotto: "La Cgil: sciopero generale a novembre".