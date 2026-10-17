Coniugi decapitati nel Modenese, udienza di convalida fermo del figlio

Coniugi decapitati nel Modenese, figlio interrogato: oggi udienza di convalida del fermoCronaca
Daniele Tavoni, 55 anni, è stato fermato con l’accusa di duplice omicidio della madre Vincenza Giannini, 74 anni, e del marito di lei, l'83enne Pier Ferdinando Casari. A suo carico, come spiegato dal procuratore Luca Masini, ci sono "gravi indizi di colpevolezza". I delitti sono avvenuti nel tardo pomeriggio del 15 ottobre. Stando alle prime informazioni, i rapporti tra i coniugi e il 55enne, che abitava in un altro appartamento ma nello stesso casale, erano tesi, forse per questioni economiche
Vincenza Giannini e il marito Pier Ferdinando Casari sono stati brutalmente uccisi nella loro casa di Mirandola, nel Modenese. A compiere i due delitti sarebbe stato Daniele Tavoni, figlio 55enne della donna. L’uomo è stato fermato ieri mattina in quanto principale sospettato dei fatti avvenuti nel tardo pomeriggio del 15 ottobre. Tavoni ora è indagato per duplice omicidio aggravato e si trova in carcere al Sant’Anna di Modena in attesa della richiesta di convalida al Gip. L’udienza per la convalida dovrebbe essere nelle prossime ore: l’uomo intanto è stato posto sotto interrogatorio.
Il duplice omicidio
Il delitto si è consumato nella casa delle due vittime. A dare l’allarme al 112 è stata una chiamata di una signora preoccupata di non vedere né sentire i propri vicini da qualche giorno. Quando gli agenti del commissariato di polizia di Mirandola, assieme ai vigili del fuoco ed al 118, sono entrati in casa hanno rinvenuto i due corpi con evidenti segni di violenza. Vincenza Giannini e il marito Pier Ferdinando Casari sono stati trovati con la testa decapitata. In poco tempo le indagini hanno portato al figlio della donna, Daniele Tavoni, che vive nella casa adiacente a quella delle due vittime. Dentro all'abitazione dell'uomo sono stati trovati gli strumenti utilizzati per il delitto e, come riferito dalla procura, anche "evidentissime e copiose tracce ematiche".
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Chi sono le vittime
Le vittime si chiamavano Vincenza Giannini e Pier Ferdinando Casari. Lei, 74 anni, era originaria di Bovino, in provincia di Foggia. L’uomo, 83 anni, era invece nato a San Felice sul Panaro, nel Modenese. Vincenza Giannini si era trasferita in Emilia Romagna da decenni: aveva lavorato per trent’anni come operaia alla Haemotronic di Mirandola, azienda del settore biomedicale. In Emilia aveva conosciuto e sposato l’83enne, conosciuto nel paese come Pietro: chi li conosceva parla di loro come di una coppia unita e tranquilla. Dentro le mura di casa, però, c’erano alcune preoccupazioni legate a Daniele Tavoni che vive nella casa accanto a quella della madre.
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Chi è il presunto killer
Daniele Tavoni, 55 anni, è il figlio di Vincenza Giannini avuto da una relazione precedente al matrimonio con Casari. L’uomo, a quanto si apprende, in passato aveva avuto problemi di salute mentale. Attualmente non risulta in carico ai servizi di salute mentale di Modena ma sono emersi contatti pregressi di un percorso di cura che risale a oltre 10 anni fa: l'ultima visita risulterebbe nel 2019. Il 55enne non ha un lavoro fisso: fattore che destava non poche preoccupazioni nella madre e che era spesso oggetto di litigi tra l’uomo e i due anziani coniugi. Alcune persone vicine alla famiglia, ascoltate dagli inquirenti, hanno riferito che Daniele Tavoni, in quanto disoccupato, si rivolgeva spesso alla madre e al marito di lei per chiedere soldi e questo aveva reso tesi i rapporti tra i tre. Per chi indaga, quindi, potrebbe trattarsi di un delitto di natura economica ma per individuare con certezza il movente sono necessari ulteriori accertamenti.