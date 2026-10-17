Coniugi decapitati nel Modenese, udienza di convalida fermo del figlio

Daniele Tavoni, 55 anni, è stato fermato con l’accusa di duplice omicidio della madre Vincenza Giannini, 74 anni, e del marito di lei, l'83enne Pier Ferdinando Casari. A suo carico, come spiegato dal procuratore Luca Masini, ci sono "gravi indizi di colpevolezza". I delitti sono avvenuti nel tardo pomeriggio del 15 ottobre. Stando alle prime informazioni, i rapporti tra i coniugi e il 55enne, che abitava in un altro appartamento ma nello stesso casale, erano tesi, forse per questioni economiche ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Vincenza Giannini e il marito Pier Ferdinando Casari sono stati brutalmente uccisi nella loro casa di Mirandola, nel Modenese. A compiere i due delitti sarebbe stato Daniele Tavoni, figlio 55enne della donna. L’uomo è stato fermato ieri mattina in quanto principale sospettato dei fatti avvenuti nel tardo pomeriggio del 15 ottobre. Tavoni ora è indagato per duplice omicidio aggravato e si trova in carcere al Sant’Anna di Modena in attesa della richiesta di convalida al Gip. L’udienza per la convalida dovrebbe essere nelle prossime ore: l’uomo intanto è stato posto sotto interrogatorio.

Il duplice omicidio Il delitto si è consumato nella casa delle due vittime. A dare l’allarme al 112 è stata una chiamata di una signora preoccupata di non vedere né sentire i propri vicini da qualche giorno. Quando gli agenti del commissariato di polizia di Mirandola, assieme ai vigili del fuoco ed al 118, sono entrati in casa hanno rinvenuto i due corpi con evidenti segni di violenza. Vincenza Giannini e il marito Pier Ferdinando Casari sono stati trovati con la testa decapitata. In poco tempo le indagini hanno portato al figlio della donna, Daniele Tavoni, che vive nella casa adiacente a quella delle due vittime. Dentro all'abitazione dell'uomo sono stati trovati gli strumenti utilizzati per il delitto e, come riferito dalla procura, anche "evidentissime e copiose tracce ematiche". Leggi anche Omicidio Rogoredo, chiesto rinvio a giudizio per Cinturrino

Chi sono le vittime Le vittime si chiamavano Vincenza Giannini e Pier Ferdinando Casari. Lei, 74 anni, era originaria di Bovino, in provincia di Foggia. L’uomo, 83 anni, era invece nato a San Felice sul Panaro, nel Modenese. Vincenza Giannini si era trasferita in Emilia Romagna da decenni: aveva lavorato per trent’anni come operaia alla Haemotronic di Mirandola, azienda del settore biomedicale. In Emilia aveva conosciuto e sposato l’83enne, conosciuto nel paese come Pietro: chi li conosceva parla di loro come di una coppia unita e tranquilla. Dentro le mura di casa, però, c’erano alcune preoccupazioni legate a Daniele Tavoni che vive nella casa accanto a quella della madre. Potrebbe interessarti Basciano a processo per atti persecutori contro la ex Sophie Codegoni