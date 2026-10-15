La procura di Milano ha chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate che, il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Mansouri, pusher 28enne

La procura di Milano ha chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate che, il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Mansouri, pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio i pm non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione, indicata fino alla chiusura indagini. Resta quella di aver "violato i doveri inerenti la pubblica funzione". Senza premeditazione Cinturrino potrà chiedere l'abbreviato e non rischia più l'ergastolo.

Cosa era successo

Nel capo d'imputazione Cinturrino è accusato dell'omicidio volontario del giovane, verso il quale ha "esploso un colpo con la pistola di servizio Beretta 9x19, attingendolo alla parte destra del capo", durante un controllo anti spaccio nel boschetto di Rogoredo. Un delitto preceduto da diverse minacce nei confronti della vittima. Minacce, riferite da un testimone, come: "ricorda a Zack (nome con cui era noto Mansouri, ndr) che lo ammazzo" o "Dì a Zack che se lo becco io lo uccido".

Mansouri è stato ucciso con un colpo alla testa, sparato con la pistola d'ordinanza a circa 30 metri. La vittima, secondo la ricostruzione della Squadra Mobile, non solo non impugnava un'arma, ma non avrebbe tentato la fuga, visto il foro d'ingresso del proiettile. Una scena del crimine che Cinturrino ha provato ad alterare: prima lasciando una pistola accanto al corpo del giovane pusher, quindi tardando l'arrivo dei soccorsi mentre il giovane era ancora vivo, infine facendo pressioni su alcuni colleghi per dare una versione comune.