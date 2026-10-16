Proseguono le operazioni di spegnimento del vasto incendio scoppiato questa mattin IN un capannone in via Brin. A prendere fuoco nell'Autoparcheggio King - per cause in corso di accertamento – è stata un'autospazzatrice. Il rogo è ancora in corso. Evacuata anche un'abitazione vicina alla zona dell'incendio, invasa dal fumo. Nessun ferito segnalato per ora ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Grosso incendio a Napoli. Vigili del Fuoco e carabinieri sono impegnati per spegnere le fiamme in un capannone industriale che si trova al civico 28 di via Brin. I militari del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti, allertati dalla Centrale Operativa. Colonne di fumo nero si stanno levando dal luogo in cui è divampato l'incendio. Le fiamme nell'autoparcheggio King avrebbero interessato un'autospazzatrice lì parcheggiata per poi coinvolgere un box deposito di merce cinese. In corso attività di spegnimento da parte del vigili del fuoco. Evacuata anche un'abitazione vicina alla zona dell'incendio, invasa dal fumo. Non risultano feriti.

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Il punto in Prefettura: rogo ancora in corso Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d'urgenza il centro di coordinamento dei soccorsi (Cc) per l'incendio sviluppatosi questa mattina, intorno alle 6, in un capannone industriale sito via Brin, nel quartiere San Giovanni a Teduccio. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti dei vigili del fuoco, del Comune di Napoli, delle forze dell'ordine e di Enel SpA. I Vigili del Fuoco - riferisce una nota della Prefettura - sono prontamente intervenuti sul posto, con quattro squadre e due autoscale. Le operazioni di spegnimento, che interessano un'area di circa 2.000 metri quadrati, sono tuttora in corso. Non si registrano feriti, né risultano abitazioni nelle vicinanze. È stata disposta, da parte delle forze dell'ordine, la cinturazione dell'area per garantire la tutela della pubblica incolumità. È sopraggiunta sul posto anche la Polizia Locale con due pattuglie, per la gestione della viabilità. Il Comune di Napoli ha diffuso, sul proprio sito istituzionale, raccomandazioni alla cittadinanza per l'adozione di misure precauzionali, in attesa di ulteriori informazioni e sviluppi. La situazione resta attentamente monitorata.

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