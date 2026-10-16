Proseguono le operazioni di spegnimento del vasto incendio scoppiato questa mattin IN un capannone in via Brin. A prendere fuoco nell'Autoparcheggio King - per cause in corso di accertamento – è stata un'autospazzatrice. Il rogo è ancora in corso. Evacuata anche un'abitazione vicina alla zona dell'incendio, invasa dal fumo. Nessun ferito segnalato per ora
Grosso incendio a Napoli. Vigili del Fuoco e carabinieri sono impegnati per spegnere le fiamme in un capannone industriale che si trova al civico 28 di via Brin. I militari del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti, allertati dalla Centrale Operativa. Colonne di fumo nero si stanno levando dal luogo in cui è divampato l'incendio. Le fiamme nell'autoparcheggio King avrebbero interessato un'autospazzatrice lì parcheggiata per poi coinvolgere un box deposito di merce cinese. In corso attività di spegnimento da parte del vigili del fuoco. Evacuata anche un'abitazione vicina alla zona dell'incendio, invasa dal fumo. Non risultano feriti.
Il punto in Prefettura: rogo ancora in corso
Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d'urgenza il centro di coordinamento dei soccorsi (Cc) per l'incendio sviluppatosi questa mattina, intorno alle 6, in un capannone industriale sito via Brin, nel quartiere San Giovanni a Teduccio. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti dei vigili del fuoco, del Comune di Napoli, delle forze dell'ordine e di Enel SpA. I Vigili del Fuoco - riferisce una nota della Prefettura - sono prontamente intervenuti sul posto, con quattro squadre e due autoscale. Le operazioni di spegnimento, che interessano un'area di circa 2.000 metri quadrati, sono tuttora in corso. Non si registrano feriti, né risultano abitazioni nelle vicinanze. È stata disposta, da parte delle forze dell'ordine, la cinturazione dell'area per garantire la tutela della pubblica incolumità. È sopraggiunta sul posto anche la Polizia Locale con due pattuglie, per la gestione della viabilità. Il Comune di Napoli ha diffuso, sul proprio sito istituzionale, raccomandazioni alla cittadinanza per l'adozione di misure precauzionali, in attesa di ulteriori informazioni e sviluppi. La situazione resta attentamente monitorata.
Centro Coordinamento Soccorsi: "Chiudere porte e finestre"
L'incendio divampato stamattina in via Brin, nella periferia est di Napoli, che vede impegnati i vigili del fuoco nelle operazioni di spegnimento, ha determinato l'attivazione di un Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs) nella Prefettura di Napoli. Lo rende noto il Comune di Napoli. In via precauzionale e in attesa di ulteriori informazioni e sviluppi - informa la nota -, si emana una serie di indicazioni rivolte ai residenti e a chi lavora nell'area interessata. Comportamento all'aperto e in casa: evitare di stazionare per lunghi periodi in spazi all'aperto (inclusi balconi e terrazzi) fino al termine dell'emergenza. Evitare di osservare la nube anche da lontano, poiché i venti potrebbero causare l'inalazione di sostanze irritanti per l'apparato respiratorio; chiudere porte, finestre, serrande, camini, bocchette di ventilazione e qualsiasi altra apertura verso l'esterno; spegnere condizionatori, impianti di ventilazione o sistemi di ricircolo dell'aria; evitare di stendere indumenti e biancheria all'aria aperta. Igiene alimentare: lavare con estrema cura e abbondante acqua frutta, ortaggi e verdura prima del consumo. In presenza di fumo diretto: coprire immediatamente naso e bocca con un panno umido; cercare subito riparo al chiuso ed evitare di fare respiri profondi. Assistenza medica: coloro che dovessero avvertire sintomi quali bruciore o difficoltà respiratorie sono invitati a contattare tempestivamente il proprio medico curante o a rivolgersi al Pronto Soccorso più vicino.