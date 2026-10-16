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Ambrogino d'Oro 2026 a Milano, tra i candidati due vittime di Crans Montana e Rose Villain

Cronaca

Scaduto il termine per presentare le candidature, nelle prossime settimane l'apposita commissione si riunirà per decidere a chi verranno consegnate le benemerenze durante la cerimonia del 7 dicembre

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La testimone di giustizia Lea Garofalo, l'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile, morto durante un inseguimento, le giovani vittime milanesi di Crans-Montana Chiara Costanzo e Achille Barosi. Ma anche la cantante Rose Villain. Sono alcune delle candidature arrivate al Comune di Milano per gli Ambrogini d'oro, la massima onorificenza concessa dall'amministrazione a chi ha dato lustro alla città. E' infatti scaduto il termine per presentare le candidature e nelle prossime settimane l'apposita commissione si riunirà per decidere a chi verranno consegnate le benemerenze durante la cerimonia del 7 dicembre, giorno del patrono di Sant'Ambrogio.

Le proposte di Ambrogino alla memoria

Proposto l'Ambrogino alla memoria per le due giovani vittime di Crans-Montana, Achille Barosi e Chiara Costanzo: una proposta firmata da tutti i partiti in Consiglio comunale. Candidati a ricevere l'Ambrogino alla memoria anche il consigliere comunale e ambientalista Carlo Monguzzi, morto sei mesi fa, l'agente della Polizia locale Francesco Imprezzabile, proposto da Samuele Piscina della Lega, Sandro Mazzola, che è stato proposto dalla consigliera di Azione Giulia Pastorella, così come Lea Garofalo, "per il significato che la sua memoria riveste per la città".

Le possibili polemiche

Faranno certamente polemica e spaccheranno la maggioranza di centrosistra la candidatura di Emanuele Fiano, esponente della comunità ebraica e membro del Pd, proposto da Daniele Nahum di Azione, e quella del Museo della Brigata ebraica, proposta da Alessandro De Chirico di Forza Italia. "In un momento storico caratterizzato dal riemergere di fenomeni di antisemitismo, intolleranza e distorsione della memoria storica, il lavoro svolto dal Museo assume un valore ancora più rilevante", spiega De Chirico.

Il tema delle carceri

Dalle candidature arriva anche un'attenzione al mondo delle carceri, con la candidatura del Coro La Nave di San Vittore proposto dalla consigliera Pastorella. E poi c'è chi propone di premiare l'impegno sul territorio per lo sport e l'inclusione come il consigliere Pd Alessandro Giungi che propone l'Ambrogino per Luciano Bagoli, da sempre l'anima del centro sportivo comunale Carraro e presidente del Comitato Ritorno al Carraro. 

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Ambrogini D’Oro 2025, la cerimonia di premiazione dei vincitori. FOTO

Al teatro Dal Verme si è tenuta la consegna della massima onorificenza concessa dal Comune a chi ha dato lustro alla città e si è speso per il bene della collettività. Sala: “Viviamo epoca di disimpegno, astensionismo è un segno”. Standing ovation per poliziotto Di Martino, che nel 2024 è stato accoltellato alla stazione di Lambrate dopo avere fermato un uomo che scagliava pietre. Nessuna contestazione al nucleo radiomobile dei carabinieri. Consigliere dei Verdi con maglietta di Ramy

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