Introduzione

Il processo di riforma del Codice della strada introduce una novità sostanziale per la gestione dei flussi stradali e la convivenza tra le quattro e le due ruote. Secondo quanto previsto dall'articolo 51 dello schema di decreto legislativo, che ha incassato il primo via libera dal Governo ed è attualmente all'esame delle commissioni parlamentari, gli automobilisti saranno tenuti per legge ad agevolare il transito di moto e scooter in presenza di forte rallentamento o blocco della circolazione