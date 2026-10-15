Firenze, incidente nel cantiere dell'Alta Velocità: morto un operaio

A dare l’allarme i colleghi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118. La vittima era un giovane di origine marocchina sulla trentina. Sarebbe stato investito dal pilone durante una manovra di scarico, a causa di un cedimento. Sul posto sono arrivati anche la sindaca di Firenze Sara Funaro e il presidente della Regione Toscana

È di un operaio morto il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto questo pomeriggio a Firenze, nel cantiere della nuova stazione per l'alta velocità, la stazione Foster, in via Onofrio Zeffirini. Stanno intervenendo i tecnici della Asl e la polizia municipale.

A dare l’allarme i colleghi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118. La vittima, un giovane di origine marocchina di 31 anni, era un operaio specializzato: un gruista. Secondo le testimonianze di altri operai di origine straniera che erano nel cantiere, sarebbe stato investito dal pilone durante una manovra di scarico, a causa di un cedimento. Sul posto sono arrivati anche la sindaca di Firenze Sara Funaro e il presidente della Regione Toscana.

Il cordoglio

Rfi "esprime il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari dell'operaio del consorzio Florentia, azienda impegnata nella realizzazione della nuova stazione AV di Firenze, deceduto oggi durante le attività di lavoro. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle competenti autorità". Così Rfi in una nota in merito all'incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio.

"Abbiamo appreso con profondo dolore la notizia dell’infortunio mortale avvenuto questo pomeriggio nel cantiere della Tav a Firenze. Dalle prime informazioni che abbiamo raccolto la vittima è un giovane lavoratore, 31 anni, dipendente del Consorzio Florentia, l’azienda appaltatrice. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora da chiarire. Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia, ai colleghi e a tutte le persone colpite da questa morte sul lavoro. Sarà necessario fare piena luce sulla dinamica e sulle cause dell’incidente. Una cosa però è certa: sulla salute e sicurezza nei cantieri bisogna fare molto di più, rafforzando prevenzione, controlli e responsabilità lungo tutta la catena degli appalti. La sicurezza sul lavoro deve venire prima di tutto. Ogni giorno nei cantieri si continua a morire o a subire gravi infortuni, è una strage che non può essere accettata né considerata una tragica fatalità". Lo afferma in una nota Filca-Cisl Toscana.

"La richiesta di più sicurezza in tutti i cantieri, pubblici e privati - spiega Stefano Tesi responsabile territoriale di Firenze della Filca-Cisl Toscana - passa dal rispetto rigoroso delle norme sulla salute e sicurezza; dalla piena regolarità del lavoro, dei contratti e dai maggiori controlli. Il diritto di lavorare senza mettere a rischio la propria vita e più formazione per una vera cultura della sicurezza. Non è accettabile continuare a morire di lavoro. La sicurezza non è un costo ma un dovere e ogni vita persa rappresenta una ferita profondo per l'intera società".