Al centro della mobilitazione c’è la contestazione dei cosiddetti Pacchetti Sicurezza e la solidarietà alle persone citate a giudizio dopo il corteo contro il genocidio in Palestina del 3 ottobre 2025. Proprio oggi è prevista l’udienza predibattimentale per gran parte delle persone coinvolte ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Giornata di disagi in Toscana per i pendolari e gli utenti del trasporto pubblico locale in tutta la regione. E’ stato proclamato dalla Cgil Toscana uno sciopero generale che fermerà per l’intera giornata di lavoro tutti i settori pubblici e privati della regione, compresi i servizi in appalto e strumentali.

In 15.000 a manifestazione a Massa Carrara Secondo quanto reso noto dalla Cgil sono circa 15mila le persone scese in piazza a Massa (Massa Carrara) per la manifestazione “La protesta non è reato” promossa in occasione dello sciopero generale regionale indetto dal sindacato toscano contro i cosiddetti Pacchetti Sicurezza e in solidarietà alle persone citate a giudizio dopo la manifestazione del 3 ottobre 2025 contro il genocidio in Palestina, quando furono occupati i binari della stazione massese. Il corteo, partito alle 9 da piazza Garibaldi, attraversa il centro cittadino per concludersi in piazza Aranci, davanti alla Prefettura, dove sono previsti gli interventi conclusivi.

Tante le bandiere sindacali e numerosi i giovani Al centro della mobilitazione la difesa del diritto di manifestare e di esprimere il dissenso, che secondo la Cgil sarebbe messo a rischio dagli effetti dei provvedimenti in materia di sicurezza. Il sindacato ribadisce la propria solidarietà alle persone coinvolte nei procedimenti giudiziari legati alla manifestazione massese dell’ottobre 2025 e sottolinea che la protesta è rivolta agli effetti delle norme contestate, non alla magistratura.