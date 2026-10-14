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Sciopero generale in Toscana oggi 14 ottobre: stop treni, bus, scuola e uffici

Cronaca
©Ansa

Al centro della mobilitazione c’è la contestazione dei cosiddetti Pacchetti Sicurezza e la solidarietà alle persone citate a giudizio dopo il corteo contro il genocidio in Palestina del 3 ottobre 2025. Proprio oggi è prevista l’udienza predibattimentale per gran parte delle persone coinvolte

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Giornata di disagi in Toscana per i pendolari e gli utenti del trasporto pubblico locale in tutta la regione. E’ stato proclamato dalla Cgil Toscana uno sciopero generale che fermerà per l’intera giornata di lavoro tutti i settori pubblici e privati della regione, compresi i servizi in appalto e strumentali.

In 15.000 a manifestazione a Massa Carrara

Secondo quanto reso noto dalla Cgil sono circa 15mila le persone scese in piazza a Massa (Massa Carrara) per la manifestazione “La protesta non è reato” promossa in occasione dello sciopero generale regionale indetto dal sindacato toscano contro i cosiddetti Pacchetti Sicurezza e in solidarietà alle persone citate a giudizio dopo la manifestazione del 3 ottobre 2025 contro il genocidio in Palestina, quando furono occupati i binari della stazione massese. Il corteo, partito alle 9 da piazza Garibaldi, attraversa il centro cittadino per concludersi in piazza Aranci, davanti alla Prefettura, dove sono previsti gli interventi conclusivi.    

Tante le bandiere sindacali e numerosi i giovani

Al centro della mobilitazione la difesa del diritto di manifestare e di esprimere il dissenso, che secondo la Cgil sarebbe messo a rischio dagli effetti dei provvedimenti in materia di sicurezza. Il sindacato ribadisce la propria solidarietà alle persone coinvolte nei procedimenti giudiziari legati alla manifestazione massese dell’ottobre 2025 e sottolinea che la protesta è rivolta agli effetti delle norme contestate, non alla magistratura.   

Lo sciopero dei mezzi 

L’agitazione, a cui ha aderito la sigla di categoria Filt-Cgil, prevede un’astensione dal lavoro di 4 ore per i bus delle autolinee toscane. Stop concentrato nella fascia mattutina, dalle 8:20 alle 12:20, mentre per impiegati e operai – compresi gli addetti alle biglietterie – la protesta fermerà le attività nelle ultime quattro ore del turno lavorativo. Trenitalia informa che dalle ore 9:01 alle ore 17:00 di oggi i treni possono subire ritardi o variazioni per uno sciopero del personale della regione Toscana del Gruppo FS Italiane e di Italo. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

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