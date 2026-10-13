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It-Alert, oggi test a Trento con simulazione del crollo della diga di Malga Bissina

Cronaca

Tutti i telefoni cellulari presenti nell’area interessata riceveranno un avviso accompagnato dal caratteristico segnale acustico. Sul campo saranno presenti circa un centinaio di ‘sentinelle’, incaricate di verificare la ricezione del messaggio sugli smartphone, in particolare nelle zone poste ai margini dell’area interessata

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Oggi, martedì 13 ottobre alle 11, è in programma la simulazione del collasso della diga di Malga Bissina, in Trentino, per testare il sistema di allarme pubblico IT-alert che sarà attivato nella Valle del Chiese nei comuni di Valdaone, Pieve di Bono - Prezzo, Borgo Chiese, Storo e Bondone e in Lombardia, in alcuni comuni delle province di Brescia, Mantova, Cremona.

Tutti i telefoni cellulari presenti nell’area interessata riceveranno un avviso accompagnato dal caratteristico segnale acustico. Sul campo saranno presenti circa un centinaio di ‘sentinelle’, incaricate di verificare la ricezione del messaggio sugli smartphone, in particolare nelle zone poste ai margini dell’area interessata. L’iniziativa rientra nel programma della Settimana della Protezione civile ed è promossa dal sistema di Protezione civile del Trentino, in collaborazione con il Dipartimento nazionale della Protezione civile, la Regione Lombardia e Hydro Dolomiti Energia.

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