Speleologo bloccato in una grotta nel Nuorese, in corso intervento

L'uomo è caduto per 10 metri dopo il cedimento di terra, pietre e massi durante l'esplorazione della cavità. In corso intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

Uno speleologo è rimasto bloccato in una grotta di Urzulei, in provincia di Nuoro. È in corso un intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per il suo recupero. L'uomo si trova a circa dieci metri dalla superficie dopo una caduta tra terra, pietre e massi durante l’esplorazione della grotta. Non si hanno ancora notizie certe sulle sue condizioni. Mobilitati una trentina di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, tra cui medici e specialisti nella disostruzione, con il supporto dell’elisoccorso regionale e dei vigili del fuoco.