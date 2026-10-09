Ospedale Sacco di Milano, fumo nel reparto di ginecologia: evacuato

Non si registrano persone ferite o coinvolte. La situazione è sotto il controllo dei soccorritori. Ancora da stabilire le cause

I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti questa mattina all'ospedale Sacco dopo la segnalazione di fumo nel reparto di ginecologia, situato al terzo piano del padiglione 16. Cinque i mezzi sul posto che hanno provveduto a completare l'evacuazione del reparto. Non si registrano persone ferite o coinvolte. La situazione è sotto il controllo dei soccorritori. Ancora da stabilire le cause.