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Avellino, operaio muore cadendo dal tetto di un capannone

Cronaca

 Un uomo di 55 anni, Pietro Pellegrino, originario di Sassano (Salerno) è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda di Prata Principato Ultra

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Tragedia sul lavoro in provincia di Avellino. Un operaio di 55 anni, Pietro Pellegrino, originario di Sassano (Salerno) è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda di Prata Principato Ultra. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri e dei militari del Nucleo Ispettorato del lavoro, è precipitato da un'altezza di dieci metri mentre stava smontando dei pannelli solari. Il lucernaio avrebbe ceduto sotto il peso dell'uomo. Pellegrino è morto sul colpo. La Procura di Avellino ha disposto il sequestro della salma e avviato una serie di accertamenti delegati ai carabinieri e al medico legale

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