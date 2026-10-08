Avellino, operaio muore cadendo dal tetto di un capannone

Un uomo di 55 anni, Pietro Pellegrino, originario di Sassano (Salerno) è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda di Prata Principato Ultra
Tragedia sul lavoro in provincia di Avellino. Un operaio di 55 anni, Pietro Pellegrino, originario di Sassano (Salerno) è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda di Prata Principato Ultra. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri e dei militari del Nucleo Ispettorato del lavoro, è precipitato da un'altezza di dieci metri mentre stava smontando dei pannelli solari. Il lucernaio avrebbe ceduto sotto il peso dell'uomo. Pellegrino è morto sul colpo. La Procura di Avellino ha disposto il sequestro della salma e avviato una serie di accertamenti delegati ai carabinieri e al medico legale