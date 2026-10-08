Avellino, operaio muore cadendo dal tetto di un capannone

Tragedia sul lavoro in provincia di Avellino. Un operaio di 55 anni, Pietro Pellegrino, originario di Sassano (Salerno) è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda di Prata Principato Ultra. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri e dei militari del Nucleo Ispettorato del lavoro, è precipitato da un'altezza di dieci metri mentre stava smontando dei pannelli solari. Il lucernaio avrebbe ceduto sotto il peso dell'uomo. Pellegrino è morto sul colpo. La Procura di Avellino ha disposto il sequestro della salma e avviato una serie di accertamenti delegati ai carabinieri e al medico legale