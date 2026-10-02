Per i sindacati è una "mancetta"

Dividendo la cifra per il numero medio di classi di ciascun istituto, l'importo effettivo scende a una forbice compresa tra i 30 e i 100 euro per aula (con una media nazionale stimata intorno ai 40-57 euro a classe). Alle scuole beneficiarie verrà erogato un acconto del 70% (pari a 2.207,50 euro). Il saldo restante sarà corrisposto solo dopo la verifica e la convalida della rendicontazione finale. I sindacati e le opposizioni parlamentari hanno definito il provvedimento una "mancetta", facendo notare come con poche decine di euro a classe sia di fatto impossibile acquistare e installare condizionatori d'aria, riuscendo al massimo a coprire la spesa per un singolo ventilatore da terra. Viene inoltre contestata la tempistica di assegnazione (ottobre), periodo in cui le scuole iniziano ad accendere i termosifoni piuttosto che i sistemi di refrigerazione.