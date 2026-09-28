La versione della difesa

"La mia assistita è scioccata e traumatizzata anche perché non è stato assolutamente un gesto voluto, non solo nei confronti del bambino, ma nemmeno nei confronti del compagno", ha dichiarato l'avvocato della giovane, Michele Scaramozzino, che prosegue: "La mia assistita si difende dicendo che c'era stata una lite con il fidanzato perché era stato scoperto con un'altra donna, che è la mamma del bambino". "Dopo un primo incontro con l'uomo e l'altra donna che si erano allontanati - sottolinea ancora il legale riferendo il racconto della giovane 24enne - la mia assistita li ha seguiti per un ulteriore chiarimento perché si è sentita presa in giro. Li ha trovati dopo aver fatto una curva, loro si sono spaventati e hanno cambiato direzione. A quel punto lei ha frenato ma ha sbandato, ha colpito la macchina e involontariamente anche il bambino".