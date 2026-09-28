Attesa per l'udienza di convalida per la giovane accusata di aver tentato di investire l'ex compagno a Torino, travolgendo invece il figlio di 5 anni. La difesa sostiene che si sia trattato di un incidente avvenuto dopo una frenata e la perdita del controllo dell'auto. Il bambino ha riportato un trauma addominale ma non sarebbe in pericolo di vita
Potrebbe tenersi già domani l'udienza di convalida per la giovane di 24 anni fermata dai carabinieri e accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Secondo la ricostruzione, la donna avrebbe tentato di investire l'ex compagno nel quartiere San Donato di Torino, travolgendo invece il figlio di 5 anni dell'uomo. Il bambino, colpito dall'auto nella serata di sabato scorso, ha riportato un trauma addominale ma non sarebbe in pericolo di vita.
La versione della difesa
"La mia assistita è scioccata e traumatizzata anche perché non è stato assolutamente un gesto voluto, non solo nei confronti del bambino, ma nemmeno nei confronti del compagno", ha dichiarato l'avvocato della giovane, Michele Scaramozzino, che prosegue: "La mia assistita si difende dicendo che c'era stata una lite con il fidanzato perché era stato scoperto con un'altra donna, che è la mamma del bambino". "Dopo un primo incontro con l'uomo e l'altra donna che si erano allontanati - sottolinea ancora il legale riferendo il racconto della giovane 24enne - la mia assistita li ha seguiti per un ulteriore chiarimento perché si è sentita presa in giro. Li ha trovati dopo aver fatto una curva, loro si sono spaventati e hanno cambiato direzione. A quel punto lei ha frenato ma ha sbandato, ha colpito la macchina e involontariamente anche il bambino".
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Indagini ancora in corso
L'udienza di convalida non è stata ancora formalmente fissata, ma secondo la difesa dovrebbe svolgersi nella giornata di domani. Nel frattempo proseguono gli accertamenti degli investigatori per chiarire con precisione la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità penali della giovane.
La dinamica dell'investimento
Secondo le prime ricostruzioni riportate nelle ore successive ai fatti, intorno alle 22:40 l'uomo stava attraversando la strada insieme al figlio di 5 anni quando la donna sarebbe arrivata a bordo della propria auto tentando di investirlo. L'uomo sarebbe riuscito a evitare l'impatto all'ultimo istante, mentre il bambino sarebbe stato travolto dal veicolo.