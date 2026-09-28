Ustica, Francia pronta a collaborare. Pm verso ritiro archiviazione

Bonfietti (Associazione familiari vittime Ustica): "Un grande risultato"

"Avevamo chiesto la non archiviazione e questo sta arrivando, sarà sospesa", ha commentato Daria Bonfietti, presidente dell'associazione dei familiari delle vittime di Ustica. "È un grande risultato. Ho sempre detto che se non ci riesce la magistratura, può farcela solo la politica. Nel momento in cui il governo si è mosso si vedono risultati. Ora cercheremo di capire che documentazione arriva. Apprendiamo con grande soddisfazione che la richiesta da noi fatta alla presidente del consiglio di rivolgersi a Macron, a metà giugno ha avuto grande risultato".