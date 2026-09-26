Il professore è stato confermato presidente della FIMS nel corso del 39° Congresso Mondiale in svolgimento a Santiago del Cile. “Sono particolarmente onorato della fiducia che le Federazioni nazionali e la comunità scientifica internazionale hanno voluto rinnovarmi”, ha dichiarato Pigozzi. Il professor Pigozzi è anche membro della IOC Health, Medicine and Science Commission del Comitato Olimpico Internazionale e componente della Health, Medical and Research Committee della WADA ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La medicina dello sport mondiale rinnova la fiducia a Fabio Pigozzi. Il professor è stato rieletto presidente della Federazione internazionale di Medicina dello sport (FIMS) nel corso del 39° Congresso Mondiale in svolgimento a Santiago del Cile, confermando il ruolo di primo piano dell’Italia nella governance internazionale della medicina dello sport. La conferma alla guida della FIMS si affianca al ruolo che il professor Pigozzi ricopre quale Presidente di NADO Italia, rafforzando ulteriormente il contributo italiano nei principali organismi internazionali impegnati nella promozione della salute e dell’integrità dello sport.

Pigozzi: “Onorato per la fiducia” “Sono particolarmente onorato della fiducia che le Federazioni nazionali e la comunità scientifica internazionale hanno voluto rinnovarmi”, ha dichiarato il professor Pigozzi. “Non si tratta soltanto di un riconoscimento personale. Poter continuare a guidare la FIMS significa vedere confermati il prestigio e la credibilità della Medicina dello Sport italiana nel mondo. La Federazione continuerà a investire nell’educazione e nella formazione delle nuove generazioni di medici e professionisti dello sport, nella tutela dell’atleta pulito e nella promozione della ricerca scientifica quale fondamento delle decisioni in ambito sanitario e sportivo. In un contesto internazionale in continua evoluzione, il nostro obiettivo sarà rafforzare il ruolo della medicina dello sport nella protezione della salute degli atleti e nella diffusione dell’attività fisica come strumento di prevenzione e benessere per tutti”.

La carriera Già rettore dell’Università degli studi di Roma Foro Italico, il professor Pigozzi è membro della IOC Health, Medicine and Science Commission del Comitato Olimpico Internazionale e componente della Health, Medical and Research Committee della World Anti-Doping Agency (WADA). Fondata nel 1928 e riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale nel 1952, la Federazione Internazionale di Medicina dello Sport rappresenta oggi la principale organizzazione mondiale del settore, riunendo oltre 120 associazioni nazionali e promuovendo attività di ricerca, formazione e cooperazione scientifica nei cinque continenti. Il Congresso di Santiago ha evidenziato ancora una volta il contributo della scuola italiana di medicina dello sport allo sviluppo scientifico e culturale del settore, confermando il ruolo di primo piano che l’Italia continua a svolgere nel panorama internazionale della medicina dello sport. Sotto la presidenza del professor Pigozzi, la FIMS ha consolidato il proprio ruolo di interlocutore privilegiato delle principali istituzioni sportive e sanitarie internazionali, rafforzando la collaborazione con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), la World Anti-Doping Agency (WADA) e numerose organizzazioni impegnate nella tutela della salute degli atleti e nella promozione dell’integrità dello sport.

Prof Fabio Pigozzi, presidente della Federazione internazionale di Medicina dello sport con il Prof. Olivier Rabin, senior director for Science and medicine della Wada