Cosa sappiamo

"Dopo un anno di attesa e notti insonni abbiamo perso le nostre case", queste le parole riportate da Il Corriere della Sera delle famiglie di Gianluca Taverna ed Enrica Pruneri e di Monica Santia e Lamberto Pavarotti. Le villette in questione, per cui avevano versato già oltre 150mila euro, sono finite all'asta e sono state assegnate ad altri soggetti. Questo perché l'impresa Immobiliare Pm, che si era occupata della costruzione e vendita delle abitazioni, è finita in liquidazione giudiziale. "Nella prima asta in giugno non si era presentato nessuno. Questa volta invece c'erano due persone interessate all'acquisto delle villette oltre a noi. Noi abbiamo rinunciato alla riduzione del 25% sul prezzo e abbiamo proposto di partire dai prezzi dell'altra volta, ovvero da 250mila e 259mila euro, fiduciosi che ce l'avremo fatta". Invece ora le villette sono state aggiudicate a un cittadino italiano di origini moldave, e a un'impresa che si occupa dell'esecuzione di lavori stradali. Le famiglie Taverna e Pavarotti valuteranno ora come procedere.