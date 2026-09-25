Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Truffa delle villette a Lavagno, le famiglie perdono all'asta la casa già pagata

Cronaca
©IPA/Fotogramma

L'impresa Immobiliare Pm, che si era occupata della costruzione e vendita delle abitazioni, è finita in liquidazione giudiziale: da lì i problemi per chi aveva già versato dei soldi per quelle case

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Una truffa avvenuta a Vago di Lavagno, in provincia di Verona, ai danni di due famiglie: avevano pagato per le loro villette del Residence Europa, le stesse che ora sono state assegnate ad altre persone.

Cosa sappiamo

"Dopo un anno di attesa e notti insonni abbiamo perso le nostre case", queste le parole riportate da Il Corriere della Sera delle famiglie di Gianluca Taverna ed Enrica Pruneri e di Monica Santia e Lamberto Pavarotti. Le villette in questione, per cui avevano versato già oltre 150mila euro, sono finite all'asta e sono state assegnate ad altri soggetti. Questo perché l'impresa Immobiliare Pm, che si era occupata della costruzione e vendita delle abitazioni, è finita in liquidazione giudiziale. "Nella prima asta in giugno non si era presentato nessuno. Questa volta invece c'erano due persone interessate all'acquisto delle villette oltre a noi. Noi abbiamo rinunciato alla riduzione del 25% sul prezzo e abbiamo proposto di partire dai prezzi dell'altra volta, ovvero da 250mila e 259mila euro, fiduciosi che ce l'avremo fatta". Invece ora le villette sono state aggiudicate a un cittadino italiano di origini moldave, e a un'impresa che si occupa dell'esecuzione di lavori stradali. Le famiglie Taverna e Pavarotti valuteranno ora come procedere.

Cronaca: Ultime notizie

Fecondazione assistita, "Pma per tutte": mancano 10 mila firme

Cronaca

In un nuovo video quattordici donne raccontano la loro esperienza spiegando le difficoltà...

Trovato cadavere in casa a Torino, non esclusa l’ipotesi di omicidio

Cronaca

Il corpo della vittima è stato trovato in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna....

Lucca, incendio nella notte a San Vito: 2 morti e 13 feriti

Cronaca

Il rogo è divampato in alcuni appartamenti nella zona di San Vito, in via Bertini, all’angolo con...

Truffa a Fideuram, falso messaggio WhatsApp e Ia: spariti 36 milioni

Cronaca

La truffa internazionale risale allo scorso febbraio e ha portato a una serie di bonifici...

Saccheggio supermercato Modena, ipotesi sfida social dietro l'assalto

Cronaca

L'azione è avvenuta intorno alle 14 di martedì 22 settembre: decine di ragazzi, molti dei quali...

Cronaca: i più letti