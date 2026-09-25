Il 55enne di Lecco, ritenuto l'esecutore della rapina a mano armata al Casinò di Campione d'Italia nel 2018, era ricercato dal 2011. Nei suoi confronti era stato emesso un ordine di carcerazione per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, rapina e altro

Dario De Bernardi, latitante da 15 anni, è stato arrestato. Il 55enne di Lecco, ricercato dal 2011 e ritenuto l'esecutore della rapina a mano armata al Casinò di Campione d'Italia nel 2018, è stato individuato ieri dai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Como. Nel 2016 la Procura presso la Corte d'Appello di Milano aveva emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione per scontare una pena di oltre 19 anni per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, rapina e altro. A suo carico era stata emessa nel 2019 anche un'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché ritenuto esecutore materiale della rapina a mano armata del 28 marzo 2018 al Casinò Campione d'Italia, durante la quale erano stati sottratti 750mila franchi svizzeri.