Dominique Delattre lavorava come fattorino per la consegna di polli arrosto. Quando è stato catturato ha detto agli agenti: "La vita da latitante è difficile, ora potrò finalmente riposare in pace"

È stato per 26 anni uno dei latitanti più pericolosi ricercati dall'Europol. Ma la fuga di Dominique Delattre, francese 64enne, è finita il 24 giugno (ma la notizia è stata diffusa solo oggi): è stato arrestato dalla polizia spagnola ad Arahal, in Andalusia. Sorpreso in costume e ciabatte, si è limitato a dire agli agenti: "Finalmente. Ora posso riposare in pace. Vivere da latitante non è vita".