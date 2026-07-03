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Latitante francese arrestato dopo 26 anni in Spagna: "Finalmente, ora posso riposare"

Mondo
©Ansa

Dominique Delattre lavorava come fattorino per la consegna di polli arrosto. Quando è stato catturato ha detto agli agenti: "La vita da latitante è difficile, ora potrò finalmente riposare in pace"

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È stato per 26 anni uno dei latitanti più pericolosi ricercati dall'Europol. Ma la fuga di Dominique Delattre, francese 64enne, è finita il 24 giugno (ma la notizia è stata diffusa solo oggi): è stato arrestato dalla polizia spagnola ad Arahal, in Andalusia. Sorpreso in costume e ciabatte, si è limitato a dire agli agenti: "Finalmente. Ora posso riposare in pace. Vivere da latitante non è vita".

Era in Spagna dal 2005

In Spagna Delattre, conosciuto con il soprannome di "La Vioque", "La Vecchia" viveva sotto falso nome dal 2005, facendosi chiamare Eric. Nato a Nimes nel 1962 e ritenuto responsabile di decine di rapine in banca, era stato condannato a 20 anni di carcere per l'assalto armato a un furgone portavalori avvenuto il 3 ottobre 1997 a Baillargues, vicino Montpellier, durante il quale una guardia giurata rimase gravemente ferita. Il 25 agosto 2000 riuscì però a evadere insieme a un altro detenuto, scavalcando il muro del carcere con scale di corda predisposte da complici all'esterno, prima di dileguarsi.

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Lavorava come fattorino per la consegna di polli arrosto

Rifugiatosi in Spagna sotto varie false identità, il latitante si era trasferito  ad Arahal, un centro di meno di 20mila abitanti nella profonda Andalusia, alla ricerca dell'anonimato. Lavorava come bracciante stagionale nella raccolta delle olive e, per il resto dell'anno, come fattorino di una rosticceria per la consegna di polli arrosto a domicilio. Si era perfettamente integrato nella comunità, dove i vicino lo descrivono come una persona riservata, che non ha mai dato problemi. La polizia è arrivata a lui al termine di un'indagine avviata nel 2023, dopo una segnalazione delle autorità francesi. Ora è in custodia cautelare, in attesa di estradizione in Francia.

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