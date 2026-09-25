Aeroporto Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi, oggi la cerimonia con Salvini e TajaniCronaca
La cerimonia si tiene al Terminal 1 alla presenza di numerosi esponenti istituzionali. Marina Berlusconi ha espresso orgoglio per la scelta di legare il nome del padre allo scalo milanese e ha definito Malpensa “un crocevia dove Milano e l’Italia incontrano il mondo”
Oggi, l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa viene intitolato a Silvio Berlusconi. La cerimonia si tiene alle 11 al Terminal 1. Prevista la presenza di numerosi esponenti istituzionali e gli interventi, tra gli altri, del presidente del Senato Ignazio La Russa, del ministro degli Esteri Antonio Tajani, del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.
Marina Berlusconi: “Orgogliosa, il nome di mio padre il migliore per Malpensa”
Nel giorno dell’intitolazione, Marina Berlusconi ha ricordato il padre e ha espresso orgoglio per la scelta di legare il suo nome allo scalo milanese. "La consapevolezza che l'aeroporto Milano Malpensa Silvio Berlusconi accoglierà ogni giorno migliaia di viaggiatori provenienti da tutto il mondo mi riempie di orgoglio e di emozione. Che nome migliore potrebbe avere, un ponte così, se non quello di Silvio Berlusconi?”, ha riferito all’Ansa, ricordando come fosse "un uomo che ha sempre cercato il dialogo con tutti". "Mio padre ha trascorso la vita guardando avanti e lontano. Mi piace pensare che, da oggi, il suo nome darà il benvenuto a chi giunge da altri Paesi e accompagnerà chi decolla verso nuove destinazioni”, ha aggiunto.
Marina Berlusconi ha poi definito Malpensa “un crocevia dove Milano e l'Italia incontrano il mondo”. “È uno spazio di lavoro e scambi, di partenze e ritorni, un ponte tra Paesi, dove ogni giorno si annullano le distanze e si valicano i confini. Che nome migliore potrebbe avere, un ponte così, se non quello di Silvio Berlusconi? Un uomo che ha sempre cercato il dialogo con tutti, che ha creduto nei contatti umani, nella forza dei legami e, soprattutto, che ha trasformato in realtà idee impossibili”, ha concluso.
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