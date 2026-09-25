Marina Berlusconi: “Orgogliosa, il nome di mio padre il migliore per Malpensa”

Nel giorno dell’intitolazione, Marina Berlusconi ha ricordato il padre e ha espresso orgoglio per la scelta di legare il suo nome allo scalo milanese. "La consapevolezza che l'aeroporto Milano Malpensa Silvio Berlusconi accoglierà ogni giorno migliaia di viaggiatori provenienti da tutto il mondo mi riempie di orgoglio e di emozione. Che nome migliore potrebbe avere, un ponte così, se non quello di Silvio Berlusconi?”, ha riferito all’Ansa, ricordando come fosse "un uomo che ha sempre cercato il dialogo con tutti". "Mio padre ha trascorso la vita guardando avanti e lontano. Mi piace pensare che, da oggi, il suo nome darà il benvenuto a chi giunge da altri Paesi e accompagnerà chi decolla verso nuove destinazioni”, ha aggiunto.

Marina Berlusconi ha poi definito Malpensa “un crocevia dove Milano e l'Italia incontrano il mondo”. “È uno spazio di lavoro e scambi, di partenze e ritorni, un ponte tra Paesi, dove ogni giorno si annullano le distanze e si valicano i confini. Che nome migliore potrebbe avere, un ponte così, se non quello di Silvio Berlusconi? Un uomo che ha sempre cercato il dialogo con tutti, che ha creduto nei contatti umani, nella forza dei legami e, soprattutto, che ha trasformato in realtà idee impossibili”, ha concluso.