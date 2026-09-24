Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Padova, precipita nel vano ascensore di un cantiere: muore 51enne

Cronaca
©Ansa

L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. Da chiarire le cause dell'incidente sul lavoro

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile in via Goito a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. 

In corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente

 A trovare il corpo sono stati i poliziotti delle volanti della questura di Padova, entrati nella struttura la notte scorsa, dopo l'allarme lanciato dai familiari. L'uomo, infatti, non dava più sue notizie dal primo pomeriggio e il suo furgone era rimasto parcheggiato poco distante dal palazzo con il cassone ancora aperto. Una volta all'interno, gli agenti hanno fatto squillare il cellulare del 51enne, raggiungendo così il vano ascensore e trovando l'uomo senza vita. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e dei vigili del fuoco, oltre agli agenti della Squadra Mobile padovana e alla polizia Scientifica.  Ancora in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente 

Approfondimento

Operaio morto al Colosseo, aveva 22 anni: caduto da 10 metri

Cronaca: Ultime notizie

Etna, eruzione e nube di cenere: resta operativo aeroporto di Catania

Cronaca

Il fenomeno è monitorato dall'Ingv Osservatorio etneo di Catania. Il tremore, il dato che...

Insetti e vermi nel cibo destinato ai bambini: blitz dei Nas a Caivano

Cronaca

Controlli dei carabinieri e del Nas in alcune strutture socio-assistenziali gestite dalla stessa...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 settembre: rassegna stampa

Cronaca

I conflitti in Medio Oriente ed Ucraina al centro delle discussioni all'Assemblea dell'Onu, il...

16 foto

Ladro ucciso, autopsia: vittima raggiunta da un solo proiettile

Cronaca

Per completare gli accertamenti, che prevedono anche una consulenza balistica, è considerato...

Anziano in autostrada in bici elettrica, bloccato e salvato da polizia

Cronaca

L'uomo ha percorso per circa due chilometri dopo aver imboccato l'autostrada dal casello di Porto...

Cronaca: i più letti