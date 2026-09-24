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Michele Merlo, nessun risarcimento ai familiari per la morte del cantante di Amici

Cronaca
©Ansa

Nella sentenza il giudice precisa che i periti hanno chiarito che "il decesso di Michele Merlo non è in nesso causale con il ritardo della corretta diagnosi, che ha inciso peraltro in modo modesto sull'evoluzione clinica degli eventi"

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Nessun risarcimento alla famiglia per la morte di Michele Merlo, il giovane cantautore di Rosà (Vicenza) star del programma Amici, scomparso nel 2021, a soli 28 anni, per una leucemia fulminante. Lo ha deciso il Tribunale civile di Vicenza, respingendo la richiesta dei genitori del giovane al termine del processo in sede civile. 

Tribunale: “manca nesso causale tra decesso e ritardo diagnosi”

La famiglia di Merlo con l'avvocato Marco Dal Ben chiamava in causa nel procedimento il medico di famiglia, l'Ulss 7 Pedemontana e le compagnie di assicurazioni. Nella sentenza il giudice precisa che i periti hanno chiarito che "il decesso di Michele Merlo non è in nesso causale con il ritardo della corretta diagnosi, che ha inciso peraltro in modo modesto sull'evoluzione clinica degli eventi". Una consulenza tecnica aveva concluso per l'inevitabilità della morte. Prima dell'avvio della causa civile, era stata proposta un'offerta transattiva avanzata dall'azienda sanitaria ed è stata rifiutata dalla famiglia. Nell'indagine penale sulla morte del 28enne i giudici avevano invece deciso per l'archiviazione.  

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