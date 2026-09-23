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La Spezia, donna bloccata su uno scoglio per ore: ritrovata di notte in ipotermia

Cronaca

La donna, scomparsa da tutta la giornata, è stata salvata dalla Guardia costiera a San Terenzo, infreddolita e in evidente difficoltà. Individuata su uno scoglio e recuperata da una motovedetta nonostante il basso fondale, è stata soccorsa e portata in ospedale

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Una donna è stata soccorsa la scorsa notte dalla Guardia Costiera della Spezia dopo essere rimasta per ore su uno scoglio nei pressi di San Terenzo. Quando è stata raggiunta, era in stato di ipotermia e non riusciva a muoversi.

La denuncia di scomparsa

La sua scomparsa era stata denunciata ai Carabinieri dal marito, che non aveva più notizie da tutta la giornata. L'attivazione dei soccorsi ha portato all'impiego di un elicottero e di una motovedetta, impegnati nella perlustrazione della fascia costiera.

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Il recupero sullo scoglio

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, giunti nell'area indicata i militari hanno concentrato le ricerche lungo la costa. La donna è stata individuata immobile su uno scoglio, infreddolita e in evidente difficoltà. Il basso fondale rendeva complesso l'avvicinamento della motovedetta, ma un militare è riuscito a raggiungerla con un balzo e a trasferirla a bordo. Le sono state prestate le prime cure: presenteva segni di ipotermia e uno stato confusionale.

Il trasferimento in ospedale

La donna è stata portata in banchina alla Spezia e affidata al personale del 118, arrivato con un'ambulanza. Dopo le prime cure, è stata trasferita all'ospedale Sant'Andrea per gli accertamenti. 

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