La rapina

In quella circostanza, ignoti completamente travisati e armati di martelli e arnesi da scasso avevano fatto irruzione nel negozio in pieno orario di apertura. Dopo aver minacciato e costretto alla fuga il direttore per evitare conseguenze peggiori, avevano infranto le vetrine espositive, impossessandosi di numerosi gioielli per un valore complessivo di circa 152 mila euro, per poi darsi alla precipitosa fuga a bordo di un’autovettura. Le immediate indagini avviate dai Carabinieri, basate sull’analisi approfondita dei sistemi di videosorveglianza, sull’acquisizione dei tabulati e su specifici accertamenti tecnici, hanno permesso di repertare tracce biologiche lasciate sulla scena del crimine. Grazie ai successivi riscontri e ai canali di cooperazione internazionale, il profilo genetico isolato sul luogo del delitto ha trovato un "match" positivo nelle banche dati europee, a seguito di analoghi eventi registrati all'estero, consentendo di identificare con certezza il 35enne cileno quale uno degli esecutori materiali dell’assalto.