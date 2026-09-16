Infermieristica

In totale i candidati sono 75.500 per 38 mila posti. Fisioterapia è la specialità più richiesta. I posti sono 4mila e le domande 25mila, più di sei volte tanto e più numerose rispetto a quelle di chi tenta Infermieristica. A Roma ci sono 1.900 iscritti all’esame, che servirà a selezionare 296 persone. Alla Statale di Milano corrono “solo” in 844 per 95 posti. A Palermo in 1.082 per 604 posti.