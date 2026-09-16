Test professioni sanitarie 2026: boom iscritti per infermieri, osteopati e fisioterapistiCronaca
Oggi 22 mila giovani alla prova d’ingresso per i corsi di laurea triennale di infermieristica. I posti a disposizione sono 20.500. A Napoli in mille ci provano per cinquecento posti, mentre a Firenze in 437 vinceranno facile, visto che concorrono per 617 posti
Oggi si tengono i test di ammissione per il corso di laurea in Infermieristica in lingua italiana. Per domani 17 settembre sono previste invece le prove per i corsi in lingua inglese. Saranno 22mila gli studenti in tutta Italia che parteciperanno al test per accedere al corso di laurea abilitante in Infermieristica, a fronte di 20.672 posti messi a bando (+263 posti rispetto al 2025) grazie allo sforzo degli Atenei.
Infermieristica
In totale i candidati sono 75.500 per 38 mila posti. Fisioterapia è la specialità più richiesta. I posti sono 4mila e le domande 25mila, più di sei volte tanto e più numerose rispetto a quelle di chi tenta Infermieristica. A Roma ci sono 1.900 iscritti all’esame, che servirà a selezionare 296 persone. Alla Statale di Milano corrono “solo” in 844 per 95 posti. A Palermo in 1.082 per 604 posti.
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A Napoli in 1.013 ai test della Federico II
A Napoli le domande per partecipare al test di ammissione sono passate dalle 621 dello scorso anno a 1.013: 392 in più, pari a un incremento del 63,1 per cento. "Un'inversione di tendenza che ci auguriamo persista per più cicli e si attesti in modo uniforme su tutto il territorio. Oggi si raccolgono i frutti delle importanti riforme avviate con i Ministeri della Salute e della Università e Ricerca, che hanno riconosciuto la necessità di consolidare il ruolo degli infermieri a tutti i livelli - dichiara la presidente dell'Opi Napoli, Teresa Rea. “ Abbiamo molto apprezzato anche le misure messe in campo da singoli Atenei per agevolare le matricole nella fase di inserimento".