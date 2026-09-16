Intanto i militari dell'Arma sono al lavoro per individuare l'autore degli spari. Non escludono alcuna pista, a cominciare da quella di un gesto mirato nei confronti di donne a passeggio nella via
È stata operata questa mattina all'ospedale Cto di Roma Cristina Stillitano, la giornalista e scrittrice ferita due giorni fa al braccio da un proiettile sparato da una finestra o da un balcone, mentre camminava lungo un tratto di via della Giuliana, nel quartiere Prati di Roma. L'intervento chirurgico, condotto dal primario Michele
Rampoldi in anestesia locale, ha permesso di estrarre il proiettile che è stato subito sequestrato dai carabinieri della compagnia San Pietro.
Le indagini
I militari dell'Arma, che negli ultimi due giorni hanno acquisito le testimonianze di numerosi residenti del quartiere e perquisito alcune abitazioni, sono al lavoro per individuare l'autore degli spari. Non escludono alcuna pista, a cominciare da quella di un gesto mirato nei confronti di donne a passeggio nella via.
Gli esperti balistici del Ris, con i carabinieri della compagnia San Pietro e della Sezione rilievi tecnico-scientifici del nucleo investigativo di Roma, stanno effettuando un sopralluogo in via della Giuliana: i rilievi serviranno a individuare l'altezza e la possibile provenienza del proiettile che ha colpito la donna.