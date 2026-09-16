Rampoldi in anestesia locale, ha permesso di estrarre il proiettile che è stato subito sequestrato dai carabinieri della compagnia San Pietro.

È stata operata questa mattina all'ospedale Cto di Roma Cristina Stillitano, la giornalista e scrittrice ferita due giorni fa al braccio da un proiettile sparato da una finestra o da un balcone, mentre camminava lungo un tratto di via della Giuliana, nel quartiere Prati di Roma. L'intervento chirurgico, condotto dal primario Michele

Le indagini

I militari dell'Arma, che negli ultimi due giorni hanno acquisito le testimonianze di numerosi residenti del quartiere e perquisito alcune abitazioni, sono al lavoro per individuare l'autore degli spari. Non escludono alcuna pista, a cominciare da quella di un gesto mirato nei confronti di donne a passeggio nella via.

Gli esperti balistici del Ris, con i carabinieri della compagnia San Pietro e della Sezione rilievi tecnico-scientifici del nucleo investigativo di Roma, stanno effettuando un sopralluogo in via della Giuliana: i rilievi serviranno a individuare l'altezza e la possibile provenienza del proiettile che ha colpito la donna.