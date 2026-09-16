Terremoto in Calabria, sciame sismico tra Squillace e Catanzaro

Una serie di nove scosse sono state registrate nella zona tra Squillace e Catanzaro tra le 3:11 e le 7:08. Lo sciame sismico è iniziato con un primo terremoto di magnitudo 2.4 con epicentro ad Amaroni, proseguendo nei territori compresi tra Amaroni, Vallefiorita, Squillace e Borgia

Sciame sismico in Calabria. Una serie di nove scosse di terremoto sono state registrate nella zona tra Squillace e Catanzaro tra le 3:11 e le 7:08 dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Lo sciame, percepito anche nel capoluogo di regione, è iniziato con una prima scossa di magnitudo 2.4 con epicentro ad Amaroni, proseguendo fino al mattino nei territori compresi tra Amaroni, Vallefiorita, Squillace e Borgia.