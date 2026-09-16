Terremoto in Calabria, sciame sismico tra Squillace e Catanzaro

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Terremoto in Calabria, sciame sismico nella zona tra Squillace e Catanzaro

Cronaca
INGV

Una serie di nove scosse sono state registrate nella zona tra Squillace e Catanzaro tra le 3:11 e le 7:08. Lo sciame sismico è iniziato con un primo terremoto di magnitudo 2.4 con epicentro ad Amaroni, proseguendo nei territori compresi tra Amaroni, Vallefiorita, Squillace e Borgia

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Sciame sismico in Calabria. Una serie di nove scosse di terremoto sono state registrate nella zona tra Squillace e Catanzaro tra le 3:11 e le 7:08 dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Lo sciame, percepito anche nel capoluogo di regione, è iniziato con una prima scossa di magnitudo 2.4 con epicentro ad Amaroni, proseguendo fino al mattino nei territori compresi tra Amaroni, Vallefiorita, Squillace e Borgia.

Lo sciame sismico nel Catanzarese

La scossa più forte, di magnitudo 3.5, è stata registrata alle 7:04 due chilometri a nord-ovest di Squillace. Al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose. Tutti i terremoti si sono verificati a una profondità compresa tra 36 e 41 chilometri. 

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