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Arezzo, bimba di 2 anni precipita dal balcone di casa: grave

Cronaca

Secondo i primi riscontri, la piccola avrebbe eluso la sorveglianza dei parenti dopo la cena di ieri sera

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Una bambina di due anni e mezzo è ricoverata all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo essere rimasta gravemente ferita per una caduta accidentale dal balcone di casa a Ponticino, in provincia di Arezzo. Dopo il volo di diversi metri, la piccola è stata stabilizzata dai sanitari del 118 e trasferita d'urgenza in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale del capoluogo toscano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Arezzo per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo i primi riscontri, la bimba avrebbe eluso la sorveglianza dei parenti dopo la cena di ieri sera e sarebbe precipitata da un terrazzo al secondo piano di un edificio. La piccola si trova adesso ricoverata nel reparto di Osservazione breve intensiva (Obi) in condizioni cliniche definite buone.

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