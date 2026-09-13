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Verona, automobilista litiga con tre ciclisti e ne investe uno

Cronaca

Follia in strada, dopo una lite accesa con tre ciclisti, tutti tedeschi, un automobilista va via con lo sportello del passeggero aperto prendendo in pieno uno di loro che finisce in ospedale

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Lite in strada nel Veronese. Un automobilista di 26 anni investe un ciclista tedesco sulla Gardesana, nel comune di Bardolino dopo una discussione con un gruppo di tre ciclisti, tutti cinquantenni tedeschi. Lo scrive l'Arena di Verona.  Il ferito è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda e se l'è cavata con escoriazioni. L'automobilista è stato rintracciato poco dopo dalla polizia locale. 

L’incidente

L'episodio è stato ripreso da un passante in un video diventato virale. Dopo la lite, l'automobilista è risalito in macchina ed è partito a tutta velocità con la portiera del passeggero aperta. In preda alla rabbia e sotto gli occhi dei presenti, ha investito uno dei ciclisti rimasti sul ciglio della strada, proseguendo la corsa sulla Gardesana. I motivi iniziali del litigio sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine. 

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