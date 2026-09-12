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Terremoto in Norcia, sisma di magnitudo 2.5

Cronaca

La scossa è stata localizzata dalla sala sismica Ingv di Roma a una profondità di 10 chilometri. 

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Terremoto di magnitudo 2.4 cinque chilometri a ovest di Norcia alle 5:07. Il sisma è stato localizzato dalla sala sismica Ingv di Roma a una profondità di 10 chilometri. 

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Ipa/Protezione Civile

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Cosa fare in caso di terremoto, i consigli della Protezione Civile

Avere sempre pronti in casa un kit di pronto soccorso e un estintore, conoscere i piani di emergenza comunali ed evitare di fuggire utilizzando scale e ascensori. Dalle regole per la propria sicurezza a quelle per non intralciare i soccorsi: il vademecum in caso di eventi sismici

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