Terremoto in Norcia, sisma di magnitudo 2.5

La scossa è stata localizzata dalla sala sismica Ingv di Roma a una profondità di 10 chilometri.
Terremoto di magnitudo 2.4 cinque chilometri a ovest di Norcia alle 5:07. Il sisma è stato localizzato dalla sala sismica Ingv di Roma a una profondità di 10 chilometri.
Ipa/Protezione Civile
Cosa fare in caso di terremoto, i consigli della Protezione Civile
Avere sempre pronti in casa un kit di pronto soccorso e un estintore, conoscere i piani di emergenza comunali ed evitare di fuggire utilizzando scale e ascensori. Dalle regole per la propria sicurezza a quelle per non intralciare i soccorsi: il vademecum in caso di eventi sismici