Varese, guasto al cloud causa rallentamenti nei pronto soccorso

Il sistema informatico che serve i Pronto Sccorso dell'Asst Sette Laghi (Varese) non è funzionante da ieri sera. Le attività sono comunque garantite dal personale in servizio, anche se si verificano rallentamenti. L'invito della struttura sanitaria a non effettuare accessi impropri nei servizi

Un guasto al cloud esterno alla rete aziendale ha mandato in tilt, da ieri sera, il sistema informatico che serve i pronto soccorso degli ospedali della Asst Sette Laghi a Varese e provincia. Le attività sono comunque garantite dal personale in servizio, rafforzato per fronteggiare la situazione, riferisce l'Azienda socio-sanitaria precisando che ci sono "rallentamenti" nelle attività.