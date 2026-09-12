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Varese, guasto al cloud causa rallentamenti nei pronto soccorso

Cronaca
©Ansa

Il sistema informatico che serve i Pronto Sccorso dell'Asst Sette Laghi (Varese) non è funzionante da ieri sera. Le attività sono comunque garantite dal personale in servizio, anche se si verificano rallentamenti. L'invito della struttura sanitaria a non effettuare accessi impropri nei servizi

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Un guasto al cloud esterno alla rete aziendale ha mandato in tilt, da ieri sera, il sistema informatico che serve i pronto soccorso degli ospedali della Asst Sette Laghi a Varese e provincia. Le attività sono comunque garantite dal personale in servizio, rafforzato per fronteggiare la situazione, riferisce l'Azienda socio-sanitaria precisando che ci sono "rallentamenti" nelle attività.

Asst: “evitate gli accessi improri ai servizi di emergenza”

Per questo motivo, l'Asst invita i cittadini a evitare accessi impropri nei servizi deputati alle emergenze e urgenze, ricordando che, per tutti i casi non propriamente di emergenza-urgenza o di urgenza differita, sono in funzione i servizi di continuità assistenziale su tutto il territorio. La ditta incaricata di riparare il guasto è al lavoro.

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