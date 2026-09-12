Continuano le indagini sull'attentato al giornalista. Oggi Natalia Potenza, ex compagna di Lavitola, viene sentita a Roma come persona informata sui fatti: non è escluso che parli del rapporto tra Ranucci e l’imprenditore, oltre che degli affari di quest’ultimo. Nei giorni scorsi il Riesame ha confermato per l’ex editore de "L'Avanti!", accusato e reo confesso di essere il mandante dell’attacco, l'aggravante del metodo mafioso

Continuano le indagini sull’attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia, in provincia di Roma, nell'ottobre del 2025. Oggi la Procura capitolina ascolta come persona informata sui fatti Natalia Potenza: la donna gestisce il bistrot Cefalù ed è l’ex compagna di Valter Lavitola, accusato e reo confesso di essere il mandante dell'azione dinamitarda contro il giornalista. Nei giorni scorsi Potenza aveva chiesto di essere ascoltata e non è escluso che parli del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell’ex compagno. Lavitola, intanto, resta in carcere : nei giorni scorsi il Riesame ha confermato l'aggravante del metodo mafioso.

Le indagini

Nei giorni scorsi, quindi, il Riesame ha respinto l'istanza degli avvocati di Lavitola e ha confermato l'impianto accusatorio della Procura di Roma, a partire dall'aggravante del metodo mafioso contestato dai pm di piazzale Clodio. Inoltre, secondo quanto filtra, ci sarebbero degli sviluppi investigativi su cui gli inquirenti vogliono fare luce: in particolare, durante l'analisi dei cellulari sequestrati a Lavitola, sarebbero emersi “dei buchi” nelle comunicazioni tra lui e il giornalista, dei salti temporali che farebbero pensare a una serie di messaggi cancellati anche nei giorni precedenti e successivi all'attentato.