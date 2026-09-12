Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Attentato a Ranucci, l’ex compagna di Lavitola in Procura per essere ascoltata

Cronaca
Ansa/Ipa

Continuano le indagini sull'attentato al giornalista. Oggi Natalia Potenza, ex compagna di Lavitola, viene sentita a Roma come persona informata sui fatti: non è escluso che parli del rapporto tra Ranucci e l’imprenditore, oltre che degli affari di quest’ultimo. Nei giorni scorsi il Riesame ha confermato per l’ex editore de "L'Avanti!", accusato e reo confesso di essere il mandante dell’attacco, l'aggravante del metodo mafioso

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Continuano le indagini sull’attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia, in provincia di Roma, nell'ottobre del 2025. Oggi la Procura capitolina ascolta come persona informata sui fatti Natalia Potenza: la donna gestisce il bistrot Cefalù ed è l’ex compagna di Valter Lavitola, accusato e reo confesso di essere il mandante dell'azione dinamitarda contro il giornalista. Nei giorni scorsi Potenza aveva chiesto di essere ascoltata e non è escluso che parli del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell’ex compagno. Lavitola, intanto, resta in carcere: nei giorni scorsi il Riesame ha confermato l'aggravante del metodo mafioso.

Le indagini

Nei giorni scorsi, quindi, il Riesame ha respinto l'istanza degli avvocati di Lavitola e ha confermato l'impianto accusatorio della Procura di Roma, a partire dall'aggravante del metodo mafioso contestato dai pm di piazzale Clodio. Inoltre, secondo quanto filtra, ci sarebbero degli sviluppi investigativi su cui gli inquirenti vogliono fare luce: in particolare, durante l'analisi dei cellulari sequestrati a Lavitola, sarebbero emersi “dei buchi” nelle comunicazioni tra lui e il giornalista, dei salti temporali che farebbero pensare a una serie di messaggi cancellati anche nei giorni precedenti e successivi all'attentato.

Vedi anche

Dall'attentato a Ranucci all’arresto di Lavitola, le tappe

Cronaca: Ultime notizie

Incidente Viareggio, fermo in carcere per conducente pirata

Cronaca

 Rinchiuso nel carcere di Pistoia un moldavo di 37 anni ritenuto responsabile della morte di...

Auto fuori strada nel Cuneese, morto 26enne e ferita la moglie incinta

Cronaca

L'incidente è avvenuto nella notte. Sul posto sono arrivati tre mezzi del 118 e varie pattuglie...

Elisa Claps, Libera: "33 anni dopo scomparsa restano silenzi e ferite"

Cronaca

"Un ritrovamento che non cancella i silenzi, le connivenze, le porte chiuse e le omissioni",...

Roma, sequestrata e stuprata in casa in pieno centro: un arresto

Cronaca

La violenza in un'abitazione nel rione Monti. Il 32enne arrestato dai carabinieri in esecuzione...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 settembre: rassegna stampa

Cronaca

Il ricordo di Emma Bonino, storica leader dei Radicali morta a 78 anni, trova spazio sulle prime...

17 foto
Prime pagine 12 settembre 2026

Cronaca: i più letti