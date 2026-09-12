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Arezzo, 40enne trovato morto nel parcheggio dell'ospedale: si indaga per omicidio

Cronaca

L'identità della vittima non è stata ancora resa nota. Gli investigatori non escludono al momento alcuna ipotesi, compresa quella di un decesso per cause violente. Disposta l'autopsia 

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Èdi un uomo sui 40 anni di età il cadavere trovato nella notte nel parcheggio dell'ospedale di Arezzo. Il corpo era in una pozza di sangue. Potrebbe trattarsi di un omicidio. C'è un testimone, sentito dai carabinieri che ha riferito di aver udito delle grida, come se si trattasse di una lite o di una disperata richiesta di aiuto. Le indagini sono in corso. L'area del parcheggio è stata sigillata. Sotto sequestro le immagini delle telecamere della zona ed anche le impronte a terra lungo le vie. 

Disposta l'autopsia

Il cadavere è stato trovato vicino al parcheggio dell'ospedale di Arezzo, sotto la vegetazione. L'identità della vittima non è stata ancora resa nota ma secondo le prime informazioni si tratterebbe di un cittadino italiano. Potrebbe trattarsi di un caso di morte violenta: gli investigatori non escludono al momento alcuna ipotesi, compresa quella di un decesso per cause violente o di un gesto estremo, autonomo. A dare l'allarme è stata una segnalazione, nella notte. Quando i militari sono arrivati, non era più possibile salvarlo. È stata disposta l’autopsia. Elementi utili potrebbero arrivare dagli accertamenti medico-legali.

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